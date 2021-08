Kaiserslautern:

In der Westpfalz ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen ganz unterschiedlich. Das ergab eine Umfrage des SWR in den Landkreisen.

Im Impfzentrum in Kaiserslautern hat nach Angaben der Stadt die Nachfrage spürbar nachgelassen. In dieser Woche seien knapp 1.700 Termine vergeben worden. Anfang Mai waren es noch rund 7.500. Der Schutz in der Bevölkerung sei damit noch nicht hoch genug, um eine Coronawelle im Herbst abzufedern. Auch in Pirmasens nimmt die Zahl der Impfungen derzeit ab. Nach Auskunft der Stadt sind für diese Woche knapp 1.400 Impftermine vergeben worden. Wegen der Sommerferien würden viele Menschen ihre Termine umbuchen. Zudem ließen sich mittlerweile auch viele beim Hausarzt impfen. Im Donnersbergkreis gibt es nach Auskunft der Verwaltung keine Impfmüdigkeit. Es kämen inzwischen häufig Menschen ohne Termin, die sich ausführlich beraten lassen möchten, weil sie noch unsicher sind. In allen Kreisen soll es Sonderimpfaktionen außerhalb der Impfzentren geben, um auch junge Erwachsene und Personen aus prekären Verhältnissen zu erreichen.