Das kann man an Silvester und Neujahr in RLP unternehmen

Langeweile an den Feiertagen? Das muss nicht sein! Trotz Corona hat Rheinland-Pfalz einiges zu bieten und auch für schlechtes Wetter haben wir Tipps:

Auch wenn es wegen Corona und der vielen Regeln zur Bekämpfung der Pandemie oft wirkt, als hätte man kaum noch Möglichkeiten gemeinsam etwas zu unternehmen: Es gibt kleine Lichtblicke. Hier kommen einige Tipps für Silvester und Neujahr:

Ein Besuch im Zoo

Viele Zoos in Rheinland-Pfalz haben für große und kleiner Besucherinnen und Besucher geöffnet, wenn auch zum Teil mit verkürzten Öffnungszeiten. Wichtig ist, sich vorher über die Regeln vor Ort zu informieren. Zur Zeit gilt in den meisten Zoos die 2G-Regel, zum Beispiel im Tierpark Rheinböllen, im Zoo Landau, im Tiergarten Worms, im Wildpark Daun, im Zoo Kaiserslautern und im Zoo Neuwied. Teilweise gibt es Innenbereiche, wie das Tropenhaus in Kaiserslautern, dort gilt 2G-Plus. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis 12 Jahren. Für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren gilt 3G. Teilweise ist eine Voranmeldung des Zoo-Besuchs notwendig - das passiert in den meisten Fällen über die jeweilige Webseite der Zoos.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Im Zoo Kaiserslautern gilt in diesem Jahr aber noch eine ganz andere, besondere Regel. Sie lautet: "Zahle, was du willst!" Besucher haben zwischen dem 23. Dezember 2021 und dem 2. Januar 2022 freien Eintritt, werden aber gebeten, einen selbst festgelegten Eintrittspreis zu entrichten. So können Besucher selbst festlegen was ihnen der Zoo-Besuch wert ist.

Wanderung oder Rundfahrt mit Schiff und Planwagen

Das Weihnachtsdorf Waldbreitbach lädt zu einer kleinen Wanderung ein, dem "Kleinen Krippenweg". Er ist circa zwei Kilometer lang und führt duch den Ort und am Wiedufer entlang. Auf dem Weg gibt es über 60 Stationen. Highlights sind unter anderem die schwimmende Krippe auf der Wied und der schwimmende Adventskranz mit acht Meter Durchmesser.

Der "Kleine Krippenweg" in Waldbreitbach ist beleuchtet und sieht aus wie der Stern von Bethlehem. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Wer keine Lust auf Laufen hat, der kann sich in der Nähe von Bernkastel-Kues auch mit dem Schiff oder mit dem Planwagen durch die frische Luft fahren lassen. Am 31. Dezember finden jeweils noch Rundfahrten statt. Für die Rundfahrt durch die Weinberge gilt die 2G-Regel, auf dem Schiff gilt 2G-Plus. Alle Informationen finden Sie bei der Tourist Info Bernkastel-Kues.

Konzerte zum Jahresende

Das Jahr mit einem Konzert ausklingen lassen, das geht auch mit den aktuell geltenden Corona-Regeln. Für den Innenbereich von Konzerthäusern gilt derzeit die 2G-Plus-Regel. Am 31. Dezember finden verschiedene Silvester-Konzerte statt, zum Beispiel in der Fruchthalle Kaiserslautern. Dort tritt die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg auf. In der Katharinenkirche in Oppenheim findet am Freitag ein Orgelkonzert statt - es wird um Voranmeldung gebeten. Ein Konzert der etwas anderen Art findet im Capitol Lichtspieltheater in Limburgerhof statt. Dort wird das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live übertragen.

Führung durch einen fremden Ort

Einige Führungen mussten in Rheinland-Pfalz abgesagt werden, andere finden unter Corona-Regeln statt. Am 31. Dezember findet in Trier und Bad Marienberg im Westerwald jeweils ein Stadtrundgang statt. Es gilt die 2G-Regel.

Am 1. Januar kann man die Grube Bendisberg in Langenfeld in der Eifel besuchen. Mit Voranmeldung ist das Bergwerk für Besucher geöffnet.

Schwimmen und Rutschen-Spaß

Das Sportbad des Taubertsbergbads in Mainz hat sowohl am 31. Dezember, als auch am 1. Januar geöffnet. Außerdem hat an Neujahr das monte mare Schwimmbad in Kaiserslautern geöffnet. Für Schwimmbäder sieht die aktuelle Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz die 2G-Plus-Regel vor.

Neues entdecken im Museum

Das Technik-Museum in Speyer lädt an Neujahr zu einem Besuch ein. Geöffnet ist an Silvester bis 15 Uhr, an Neujahr regulär zwischen 9 und 19 Uhr. Für den Besuch des Museums gilt die 2G-Regel, zudem muss der Besuch vorher online angemeldet werden.

In die Filmwelt eintauchen

Für alle, die sich nach der kurzen Nacht von Silvester auf Neujahr ein nicht all zu schweres Programm am 1. Januar zumuten wollen, haben auch einige Kinos in Rheinland-Pfalz geöffnet. Filme laufen zum Beispiel in Kinos in Koblenz, Landau, Trier, Kaiserslautern oder Neustadt. Auch in Kinos gilt in Rheinland-Pfalz die 2G-Plus-Regel.