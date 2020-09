Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb, Schüler im Präsenzunterricht und sogar das Abstandsgebot fällt mit der neusten Corona-Verordnung teilweise. Ist nun auch Schluss mit Homeoffice?

Das Homeoffice war vor der Corona-Pandemie bei vielen rheinland-pfälzischen Unternehmen nur in Ausnahmefällen üblich. Durch die weltweite Verbreitung des Virus wurde das mobile Arbeiten aber zum Alltag von vielen Rheinland-Pfälzern. Viele konnten ins Homeoffice wechseln und damit die Infektionszahlen nach unten drücken. So abrupt und fast reibungslos der Beginn der Homeoffice-Ära startete, so zögerlich und langsam gestaltet sich die Rückkehr in die Betriebe.

Mindestabstand maßgeblich für Arbeiten vor Ort

Bei der BASF in Ludwigshafen arbeiteten aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte März rund die Hälfte der Mitarbeiter mobil, davon die meisten von zuhause, teilte ein Unternehmenssprecher dem SWR mit. Ausgehend von den Lockerungen der Kontaktbeschränkung können die Mitarbeiter am Standort Ludwigshafen seit dem 27. Mai in Absprache mit dem Vorgesetzten an den Büroarbeitsplatz zurückkehren. Voraussetzung dafür sei, dass die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Meter sichergestellt ist. "Sollte das nicht möglich sein, gilt weiter, im Homeoffice zu arbeiten", ergänzte der Pressesprecher.

Mobiles Arbeiten sei allerdings bei der BASF bereits vor der Corona-Pandemie möglich gewesen. Insgesamt zeigten die aktuellen Erfahrungen, dass das mobile Arbeiten sich gut bewähre. Es helfe, Infektionsschutz auf der einen Seite, aber auch Flexibilität für die Mitarbeiter auf der anderen, gut zu verbinden.

Rückkehr zur Normalität nur mit gebotener Vorsicht

Der Technologiekonzern Schott in Mainz hat im Zuge der Corona-Pandemie bestimmte Arbeitsprozesse in der Produktion und in der Verwaltung verändert und erforderliche Präventionsmaßnahmen getroffen. Trotz der Lockerungen könne eine schrittweise Rückkehr zur Normalität aber nur mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, teilte das Unternehmen dem SWR mit. "Bei Schott hat die Gesundheit der Mitarbeiter höchste Priorität." Das heißt, die üblichen Hygiene- und Mindestabstandsregeln müssen auch weiterhin eingehalten werden. Ebenso gelten internationale Reiseeinschränkungen bis auf weiteres.

Was Homeoffice anginge, würden die Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen diese Möglichkeit sicherlich nach Corona mehr nutzen als vorher. In welchem Umfang, obliege der individuellen Absprache zwischen dem Mitarbeiter und dem Vorgesetzten. "In vielen Fällen wird ein ausgewogener Mix von Arbeiten im Büro und im Homeoffice die Lösung sein, so der Schott-Pressesprecher.

Beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim befinden sich nach Angaben des Unternehmens alle Mitarbeiter im Homeoffice, die von zuhause aus arbeiten können. In Ingelheim seien aber trotzdem zwischen 1.400 und 1.600 Mitarbeiter am Standort, da sie zwingend vor Ort gebraucht würden.

Rückkehr über Phasen

In den vergangenen Wochen habe das Unternehmen geprüft, wie Mitarbeiter am besten wieder an die Standorte zurückholen werden können. "Das wird sehr behutsam über einen längeren Zeitraum und in Phasen erfolgen", so eine Unternehmenssprecherin. In Ingelheim können in den nächsten Tagen rund 400 Mitarbeiter an ihren Büroplatz zurück. An ihren Arbeitsplätzen würden die Rückkehrer eine veränderte Arbeitsumgebung vorfinden. Abgesehen von Alltagsmasken und Mindestabstand sollen Büros nur mit einer Person besetzt werden. Allerdings gebe es solche Arbeitskonzepte wie flexible Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie mobiles Arbeiten bei Boehringer Ingelheim seit über zehn Jahren. "Wenn sich die Art der Aufgaben dafür eignet, können unsere Mitarbeitenden entscheiden, ob sie lieber von zuhause arbeiten. Daran wird sich nach Corona nichts ändern."

Vorsicht bei Rückkehr vom Homeoffice

Die Versicherungsgruppe Debeka in Koblenz sei bei der Umsetzung der Lockerungen derzeit noch vorsichtig. "Wir prüfen aktuell, wie eine Rückkehr zur Normalität erfolgen kann. Unsere Maßnahmen haben weiterhin das Ziel, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen." Gerade durch die bundesweit uneinheitlichen Lockerungsmaßnahmen steige das Infektionsrisiko wieder an.

Viele Arbeiten könnten von zuhause ausgeübt werden. "Wesentlich ist, dass unsere Geschäftsprozesse reibungslos funktionieren und wir unsere Leistungen gegenüber Mitgliedern und Kunden sicherstellen", hieß es von Seiten der Debeka. Und dies sei auch der Fall. In bestimmten Bereichen etwa der Kundenberatung habe die Debeka bereits Lockerungen vorgenommen - zum Beispiel durch die Wiedereröffnung von Kundenzentren. Durch das notwendige mobile Arbeiten während der Corona-Pandemie sammele die Versicherungsgruppe in sehr kurzer Zeit viele wichtige Erfahrungen. Nach der Rückkehr zur Normalität würden diese in grundlegende Entscheidungen zur mobilen Arbeitsweise einfließen.

Die IHK Pfalz hat jüngst Unternehmen gefragt, wann sie mit einer Rückkehr zur Normalität rechnen. Ein Großteil habe mit "im nächsten Jahr" geantwortet, teilte die Industrie und Handelskammer mit. Wobei Normalität in diesem Sinne sicherlich noch sehr viel mehr als das Arbeiten in den gewohnten Bürowänden beinhalte.