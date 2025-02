Vielen Unternehmen in RLP fehlt das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort

Die Stimmung der Unternehmen in Rheinland-Pfalz bleibt auch im neuen Jahr verhalten. In einer landesweiten Umfrage hat die Industrie- und Handelskammer in Rheinland-Pfalz über 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt. Das Ergebnis: Viele Betriebe haben kein Vertrauen in den Wirtschaftsstandort. Kritisiert werden vor allem hohe Energiepreise und ein Bürokratiedschungel.