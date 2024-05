Unterhosen-Aktion des Forstamts Hachenburg

per Mail teilen

Das Waldbildungszentrum in Hachenburg im Westerwald hat einen ungewöhnlichen Aufruf zum Mitmachen gestartet. In einem Experiment werden Teilnehmer gebeten, Unterhosen aus 100 Prozent Baumwolle zu verbuddeln. Im Gemüsebeet, im Wald oder auf der Wiese.

Grob gesagt geht es darum, herauszufinden, wie es unseren Böden geht. In belebten, humusreichen Böden gibt es nach Angaben des Waldbildungszentrums nämlich viele Lebewesen, die Baumwolle auffressen. Wenn die Unterhose also beim Herausholen nur noch aus ein paar Fetzen besteht, dann ist das ein Zeichen für einen gesunden Boden. Eine Unterhose soll nach einem Monat aus dem Boden geholt werden, die andere nach zwei. Das Forstamt bittet darum, alles mit Fotos zu dokumentieren und die Unterhosen - beziehungsweise deren Reste - am Ende des Experiments einzuschicken. Im September ist dann bei einem Tag der offenen Tür unter anderem eine Ausstellung der Unterhosen geplant. Vorbild für die ganze Aktion ist übrigens ein Schweizer Forschungsprojekt.