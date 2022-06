Trier zeigt Ausstellung zum Untergang des Römischen Reiches

In Trier gibt es am Samstag eine kulturelle Weltpremiere - zum ersten Mal geht es in einer Ausstellung um das Ende des Römisches Reiches. Dafür wurden 700 hochkarätige Exponate aus Museen auf der ganzen Welt nach Trier gebracht. Am Freitag durften Medienvertreter schon mal einen Blick darauf werfen.