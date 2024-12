Zwei Polizisten in einem Streifenwagen sind am Donnerstagabend in Ludwigshafen mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Polizisten hätten die Bahn nicht bemerkt, so kam es zum Zusammenstoß. Die Bahn entgleiste, der Polizeiwagen hat einen Totalschaden. Die Polizisten, der Bahnfahrer sowie zwei Passagiere sind beim Unfall leicht verletzt worden.