Eine Fußgängerin ist am Vormittag bei einem Unfall in Prüm leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau mit ihrem Kind einen Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto am Bein touchiert. Der Autofahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber weiter. Das Kind blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. mehr...