Eine junge Autofahrerin hat nach einem Unfall bei Urbach (Kreis Neuwied) offenbar stundenlang schwer verletzt in ihrem Auto gelegen.

Dauer 0:38 min 18-Jährige schwer verunglückt Eine Fahranfängerin ist bei Urbach im Kreis Neuwied mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Die schwer verletzte 18-Jährige wurde erst Stunden später entdeckt und per Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine andere Autofahrerin das Unfallfahrzeug am Sonntagmorgen an einer schlecht einsehbaren Stelle in der Nähe von Urbach entdeckt. Die Polizisten leisteten erste Hilfe, anschließend wurde die 18-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Ermittlungen war die Fahrerin auf der Landstraße in Richtung Dernbach aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend hatte sich ihr Auto mehrfach überschlagen und war in einem Feld liegen geblieben.

Da der Motor des Fahrzeugs bereits kalt war, geht die Polizei davon aus, dass die junge Frau längere Zeit hilflos in ihrem Auto lag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.