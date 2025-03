Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:38 Uhr Das ist in Deutschland und in der Welt los Heute werden die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin fortgesetzt. Die Arbeitsgruppen sollen ihre Textvorschläge für den Koalitionsvertrag vorlegen. Danach befasst sich die kleinere Steuerungsgruppe damit. Die Schlichtung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beginnt heute in Berlin. Die Schlichtungskommission soll an einem geheimen Ort eine Lösung im Streit über Einkommen und Arbeitszeiten finden. Heute beginnt bundesweit die Woche der Ausbildung. Die von den Agenturen für Arbeit, Jobcentern und Jugendberufsagenturen ins Leben gerufene Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ausbildung im Fokus – Gemeinsam zum Erfolg!"

7:21 Uhr Mainzer Forscher entdecken unbekannte Lebensform in Wüste Forscher der Uni Mainz haben in Wüstengebieten Spuren von unbekannten Mikroorganismen entdeckt. Es sei aber unklar, ob es sich um eine ausgestorbene Lebensform handelt oder nicht. Die Wissenschaftler fanden in Kalk- und Marmor-Formationen in Namibia, Saudi-Arabien und im Oman winzige Röhren-Tunnel. Die könnten Mikroorganismen gebohrt haben, um die Nährstoffe zu nutzen. Die Strukturen sind nach Erkenntnissen der Forscher ein bis zwei Millionen Jahre alt. Sendung am So. , 23.3.2025 13:00 Uhr, DASDING News - Radionachrichten

7:12 Uhr Wo sind die Goldmünzen? In Sponheim im Kreis Bad Kreuznach haben Diebe richtig viel Beute gemacht. Auf einer Sammlerbörse wurden dort gestern nämlich mehrere Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Außerdem wurden von einem anderen Stand etwa 5.000 Euro Bargeld geklaut. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Das Diebesgut konnte sie bei ihnen aber nicht finden. Sendung am Mo. , 24.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:53 Uhr Woche der Ausbildung beginnt Bundesweit beginnt heute die Woche der Ausbildung. Und auch in Rheinhessen beispielsweise will die Agentur für Arbeit Betriebe und potenzielle Lehrlinge zusammenbringen. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es viele junge Menschen, die nicht wissen, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Gleichzeitig gebe es deutlich mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber. Deshalb will die Arbeitsagentur Firmen dazu motivieren, auch Menschen zu beachten, die nicht genau dem angeforderten Profil entsprechen. Im vergangenen Monat gab es in Rheinhessen mehr als 3.000 offene Ausbildungsplätze und etwa 1.800 Bewerber. Sendung am Mo. , 24.3.2025 6:49 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:30 Uhr Pylonbrücke in Ludwigshafen komplett gesperrt Ein Achtung an alle Autofahrer oder Motorisierte in Ludwigshafen - seit heute ist nun die komplette Pylonbrücke nicht mehr befahrbar. Nach der Auffahrt wurde nun auch die Abfahrt gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Wer nicht in die Innenstadt will, sollte das Stadtgebiet über die B9 und die Autobahnen A6 und A61 umfahren. Wer in die Stadt möchte, fährt am besten in Richtung Hochstraße Nord weiter und nutzt die Ausfahrt Heinigstraße, um in die City zu kommen. Mehr Infos dazu gibt es hier: Ludwigshafen Bis Ende Oktober in Ludwigshafen Wegen Bauarbeiten für Hochstraße Süd: Komplette Pylonbrücke gesperrt Ab Montag ist die komplette Pylonbrücke in Ludwigshafen nicht mehr befahrbar. Nach der Auffahrt ist nun auch die Abfahrt gesperrt. 6:57 Uhr Morgengedanken SWR4 Rheinland-Pfalz

6:13 Uhr Brand in Wohnhaus in Ludwigshafen Am Sonntagabend hat es gegen 18 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen noch verhindern. Der Schaden: 25.000 Euro. Vier Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. Sendung am Mo. , 24.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:04 Uhr Eher durchwachsen startet das Wetter in die Woche Es wird heute wechselhaft. Dichte Wolken ziehen häufig vorüber und es gibt einzelne Schauer. Diese breiten sich vom Westerwald nach Süden aus, so Claudia Kleinert in der Wetterschau am Sonntagabend. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Westen. Die Temperaturen klettern noch einmal auf 14 bis 18 Grad, bevor es am Dienstag etwas kühler wird. Video herunterladen (24,3 MB | MP4)

6:03 Uhr Unfall: Toter bei Kirburg Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Langenbach bei Kirburg ist gestern Abend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete im angrenzenden Feld der Kreisstraße. Sendung am Mo. , 24.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:02 Uhr Das wird heute wichtig! Beim Absturz des Germanwings-Fluges 9525 von Barcelona nach Düsseldorf heute vor 10 Jahren kommen 150 Menschen ums Leben, herbeigeführt von Co-Pilot Andreas Lubitz, der aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur stammt. Im Abschlussbericht der zuständigen Untersuchungsbehörde heißt es, Lubitz habe vor der Katastrophe Symptome einer psychotischen Depression gezeigt. Deutschlandweit wird heute der Opfer des Unglücks gedacht. Vor dem Amtsgericht Frankenthal muss sich ab heute ein Ferrari-Fahrer verantworten, der auf der A6 bei Frankenthal einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der damals 57-Jährige soll im August 2023 aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ein überholendes Auto zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig gebremst haben. Bei dem Unfall wurden die Insassen des anderen Autos schwer verletzt. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird heute ein neues Parkhaus eröffnet. Das Gebäude war ursprünglich für die Gäste der für 2023 geplanten Landesgartenschau im Ahrtal vorgesehen. Trotz der Absage der Landesgartenschau aufgrund der Flutkatastrophe hielt die Stadt an den Plänen fest. Das 7,1 Millionen Euro teure Parkhaus soll die Parkplatzsituation in der Innenstadt verbessern.