Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:06 Uhr DFB-Pokal: Bayern München siegt in Münster Kein Tag -oder vielmehr Abend ohne Fußball, so scheint es: Gestern Abend zum Beispiel musste der FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals noch beim Drittligisten Preußen Münster antreten - und gewann mit 4:0. Heute Abend spielt dann zum Abschluss der ersten Pokalrunde RB Leipzig beim SV Wehen-Wiesbaden. Also ein Duell zwischen Bundesligist und Zweitligist. Bayern München gewinnt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster

6:03 Uhr Das Wetter: Weiter geht's mit goldenem Herbst Heute wartet ein weiterer goldener Herbsttag auf uns. Nachdem sich hier und da der Nebel aufgelöst hat, wird es im ganzen Land heiter bis sonnig. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen bewegen sich im Laufe des Tages zwischen 23 und 26 Grad, im Bergland um die 20 Grad. Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der rheinland-pfälzische Landtag kommt zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Ein Thema wird das sogenannte Wasserentnahmeentgelt. Bislang ist die Entnahme von Grundwasser sowie Wasser aus oberirdischen Gewässern für die Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft kostenlos. Das soll sich nach einem Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium ändern. Außerdem wird es eine Debatte zum Thema Einsamkeit geben. Das Sozialministerium will eine Strategie gegen Einsamkeit entwickeln. In Köln wird heute und morgen der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Im Rennen sind auch zwei SWR-Produktionen: Der Film "Ramstein - das durchstoßene Herz" hat Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Fernsehfilm". In der Kategorie "Beste Musik Fiktion" gehen Christoph Schauer und Max Filges für "Höllgrund" ins Rennen. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für herausragende Leistungen für das Fernsehen vergeben. Am Oberlandesgericht Koblenz wird der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" fortgesetzt. Als Zeuge soll der Ermittlungsführer aussagen. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen geplant haben, einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.