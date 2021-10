per Mail teilen

Der Nürburgring in der Eifel wird sowohl von Profis als auch von Amateuren genutzt. An veranstaltungs- und testfreien Tagen ist er für Touristenfahrten freigegeben. Es gelten ein Tempolimit und Verkehrsregeln, an die sich laut Polizei aber viele nicht halten. Unfälle seien daher keine Seltenheit.