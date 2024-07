Moped-Unfall am Rande des "Hako"-Rennens in Dexheim

per Mail teilen

Zu einem Unfall ist es am Samstagabend am Rande des "Hako"-Rennens in Dexheim gekommen. Ein 20-jähriger Mopedfahrer hatte beim Losfahren die Kontrolle über seine Maschine verloren und mehrere Personen angefahren. Er selbst blieb unverletzt, zwei Personen jedoch nicht. Eine von ihnen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.