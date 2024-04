In der Eifel hat es am Sonntagnachmittag mehrere schwere Verkehrsunfälle gegeben. In Malberg kamen zwei Motorradfahrer ums Leben. Bei Dierscheid sorgte ein Unwetter mit Hagel für mehrere Verletzte.

Auf der der L281 in der Nähe von Malberg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) kamen zwei Motorradfahrer ums Leben, als ihre Maschinen frontal aufeinander stießen. Beide Männer starben laut Polizei noch am Unfallort. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 58-jähriger Motorradfahrer mehrere Autos überholt und war dabei mit dem Bike des entgegenkommenden 59-Jährigen kollidiert. Hagel verursacht Unfälle auf A1 Auf der A1 zwischen Daun und dem Dreieck Vulkaneifel hat es am späten Nachmittag gleich zwei Unfälle gegeben - in jede Richtung einen. Der Grund: ein starkes Gewitter mit Hagel. Laut Polizei wurden die Fahrbahnen durch den Hagel glatt und rutschig. Einer der Unfälle ereignete sich wohl beim Überholen. Der Autofahrer kam ins Schleudern und prallte auf ein anderes Fahrzeug. Es gab mehrere Verletzte. Während der Aufräumarbeiten war die A1 längere Zeit gesperrt.