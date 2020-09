per Mail teilen

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Osburg (Landkreis Trier-Saarburg) schwer verletzt worden. Ersthelfer zogen die nicht mehr ansprechbaren Männer aus den brennenden Wracks, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Ein 44 Jahre alter Fahrer hatte den Angaben zufolge die Kontrolle über seinen Wagen verloren und wurde mit seinem Auto in den Gegenverkehr geschleudert. Dort krachte der Wagen frontal in das Auto eines 28 Jahre alten Fahrers. Beide Autos fingen laut Polizei sofort Feuer. Die Feuerwehr löschte die Feuer, die auch auf einen nahegelegenen Wald übergegriffen hatten.