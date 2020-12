per Mail teilen

Ein 51-jähriger Mann aus der Eifel hat am Samstagnachmittag auf der B42 von Osterspai kommend in Richtung Koblenz einen schweren Unfall verursacht. Der Mann sei offenbar übermüdet und mit einer leichten Alkoholisierung mit seinem Auto bei Braubach in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.Dort stieß er mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie zusammen. Dabei wurden die Eltern und ihre zwei Kleinkinder schwer verletzt. Ein Pkw prallte noch gegen den Wagen einer schwangeren Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis, die aber nur leicht verletzt wurde. Die B42 war für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt.