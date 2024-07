per Mail teilen

Eine 73-jährige Autofahrerin ist in Bad Kreuznach in die Fußgängerzone gefahren und hat dort einen 61-jährigen Mann schwer verletzt. Laut Polizei überfuhr sie zwei Poller und krachte zum Schluss gegen Fahrradständer. Warum die Autofahrerin in die Fußgängerzone fuhr, muss noch geklärt werden. Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von Absicht aus.