In der Nacht zu Montag ist auf der Rheinhessenstraße in Mainz ein Auto gegen ein Gestrüpp geprallt und auf einem Feld gelandet. Am Steuer saß ein Jugendlicher ohne Führerschein.

Nach Informationen der Polizei ist der Jugendliche minderjährig und kommt aus dem Kreis Mainz-Bingen. Er hatte sich das Auto seiner Mutter wohl ohne deren Wissen und Erlaubnis geschnappt. Auf der Rheinhessenstraße (L425) zwischen Mainz-Hechtsheim und Ebersheim verlor er dann die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein größeres Gestrüpp und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Jugendlicher muss ins Krankenhaus - Rheinhessenstraße bei Mainz gesperrt Der Jugendliche konnte sich laut Feuerwehr noch alleine aus dem total demolierten Auto befreien, wurde dann aber mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Dafür musste die Rheinhessenstraße an der Stelle für mehr als eine Stunde gesperrt bleiben. Mainz Ermittlungen dauern an Hat 15-jähriger Autofahrer in Mainz den Tod einer Frau verursacht? Bei dem Unfall war eine Radfahrerin von einem Auto überrollt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Vater und seinen Sohn wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4 Polizei ermittelt gegen Jugendlichen Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, muss nun noch geklärt werden. Der Jugendliche muss sich laut Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten.