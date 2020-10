Über zwei Jahre ist es inzwischen her, dass der 13-jährige Julian auf der A8 bei Zweibrücken bei einem Unfall ums Leben kam - verursacht durch einen Raser, der bis heute nicht ermittelt werden konnte. Am 14. Oktober ist der Fall erneut Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

Der 13-jährige Julian war am 1. Juli 2018 nachmittags mit seinem Stiefvater auf einem Motorrad auf der A8 unterwegs. Sie fuhren an diesem verkaufsoffenen Sonntag vom Outletcenter Zweibrücken kommend in Richtung Homburg. Folgenschwerer Unfall mit Fahrerflucht Etwa 800 Meter nach der Ausfahrt Zweibrücken-Ernstweiler geschieht der verheerende Unfall. Ein Augenzeuge schildert der SWR-Sendung Kriminalreport Südwest, wie sich ein weißes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit nähert und immer dichter auf das Motorrad auffährt - und letztlich mit hohem Tempo in das Zweirad hinein fährt. Der Fahrer habe nicht gebremst, sei nur kurz langsamer geworden und dann davongefahren. Der Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen, der Junge stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht bis heute nach dem möglichen Unfallverursacher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich beim Wagen des Flüchtigen um eine Mercedes E-Klasse handelt. Neuer Versuch, Zeugen zu erreichen Laut Gutachter kann es durchaus sein, dass der Wagen ohne einen Kratzer davongekommen ist. Lackproben am Motorrad konnten nicht genommen werden, weil es vollständig ausbrannte. Bereits im August 2018 wandte sich die Polizei über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" an die Öffentlichkeit - und startet am kommenden Mittwochabend den 14.Oktober um 20.15 Uhr einen neuen Aufruf, der im Falle des Todes des 13-jährigen Julian zu wichtigen Hinweisen führen soll. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte im März die Ermittlungen eingestellt, weil alle Hinweise abgearbeitet waren. Sollte es neue Hinweise geben, könnten die Ermittlungen aber wieder aufgenommen werden.