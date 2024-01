Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:36 Uhr Schnee- und Eisglätte im Vulkaneifelkreis Wegen Schnee- und Eisglätte bis in tiefere Lagen müssen Autofahrer heute mit Behinderungen rechnen. Laut Polizei sind im Bereich Prüm nicht alle Straßen komplett geräumt. In Kirchweiler im Vulkaneifelkreis sowie bei Naurath-Wald im Kreis Trier-Saarburg und in Trier-Ehrang hat es heute Morgen Unfälle mit Blechschaden gegeben. Die Räum- und Streudienste sind im Einsatz. Darüber berichtete SWR4 RLP, Trier, am 15. Januar 2024 um 9:30 Uhr

8:43 Uhr Drogendealer vor Gericht Ein 48-jähriger Mann aus Trier muss sich ab heute erneut wegen Drogenhandels vor dem Landgericht verantworten. Er soll unter anderem einen Kurier angeheuert haben, um 90 Kilo Kokain von Luxemburg über Frankreich nach Großbritannien zu schmuggeln. Für seine Drogengeschäfte war er vom Landgericht Trier zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aber wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Jetzt muss neu verhandelt werden. Darüber berichtete SWR1 RP am 15. Januar 2024 um 8:30 Uhr

7:50 Uhr Sperrung auf A48 wegen Lkw-Unfall Wir blicken noch einmal auf die Straßen: Auch auf der A48 müssen Autofahrer derzeit mit Verzögerungen rechnen. Nach Angaben der Polizei hat ein Lkw zwischen Bendorf und Höhr- Grenzhausen die Mittelschutzplanke durchbrochen. Beide Fahrtrichtungen sind wegen auslaufenden Diesels komplett gesperrt. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 15. Januar 2024 um 7:30 Uhr

7:43 Uhr Update Busstreik Region Trier In der Region Trier sind von dem heutigen Streik unter anderem die Busunternehmen DB Regio Bus in der Region Trier, die MB Moselbahn aus Bernkastel-Kues und die SVG Scherer Verkehrs GmbH aus dem Hunsrück betroffen. Ebenso die Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft und die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld. Der Verkehrsverbund Region Trier -VRT- hat im Internet einen Streik-Busfahrplan veröffentlicht. Dort kann man sehen, welche Busse fahren. Darüber berichtete SWR4 RLP, Trier, am 15. Januar 2024 um 7:30 Uhr

7:30 Uhr Kurzer Ausflug in die Geschichte - der 15. Januar historisch 2009: Kurz nach dem Start muss ein Airbus in New York auf dem Hudson River notlanden. Alle 155 Menschen an Bord überleben die Bruchlandung. 2004: Als erster der vier Mobilfunkanbieter in Deutschland schaltet Marktführer T-Mobile sein UMTS-Netz für alle Kunden frei. 1559: Die englische Königin Elisabeth I. wird in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.

7:29 Uhr Ver.di: Streikbeteiligung höher als erwartet DAS Thema heute morgen: Der Warnstreik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz. Die Streikbeteiligung falle höher als erwartet aus, sagte Marko Bärschneider, Gewerkschaftssekretär für Verkehr beim ver.di-Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Auch die Werkstätten der jeweiligen Busbetriebe seien heute stillgelegt. Es komme an allen Standorten zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufs- und Schulverkehr, so Bärschneider. Laut der Gewerkschaft sind neben sämtlichen Standorten der DB Regio Bus Mitte die DB Regio Bus Rhein-Mosel, die Koblenzer Verkehrsbetriebe und weitere Busunternehmen zum Streik aufgerufen. Darüber berichtete SWR 1/4 RP am 15. Januar 2024 um 7:00 Uhr Auch in Mainz fallen viele Busse aus. SWR

7:21 Uhr Zum 95. Geburtstag von Martin Luther King - eine Wissensfrage Heute wird in den USA der "Martin Luther King Jr. Day" begangen, zur Erinnerung an die Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. King wäre heute 95 Jahre alt geworden. Unvergessen bleibt seine Rede "I have a dream" vor gut 250.000 Demonstranten in Washington, in der er das Ende der Rassentrennung und das friedliche Zusammenleben von Schwarz und Weiß in Amerika beschwor. Sein Einsatz für die Rechte der Afroamerikaner kostete King letztlich das Leben, er fiel am 4. April 1968 einem Attentat zum Opfer. Martin Luther King am 28.8.1963 von der Lincoln Gedächtnisstätte in Washington (Archiv) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Jetzt möchte ich von euch wissen: In welchem Jahr wurde in den USA das Gesetz zur Beendigung der Rassentrennung erlassen? Im Jahr 1964 Im Jahr 1968 Im Jahr 1977 richtige Antwort: Im Jahr 1964

irrelevant: Im Jahr 1968

irrelevant: Im Jahr 1977 Die gegebene Antwort ist Am 2. Juli 1964 unterzeichnete Präsident Lyndon B. Johnson im Beisein Kings den Civil Rights Act, ein Bürgerrechtsgesetz, das Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft verbietet.

7:13 Uhr Stadtarchiv Landau öffnet heute wieder Gute Nachrichten für Besucher des Stadtarchivs in Landau: Nach einem Brand im Sommer des vergangenen Jahres öffnet das Stadtarchiv Landau ab heute wieder, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Nach dem Brand musste eine Fachfirma mehrere Räume und Flure aufwendig vom Ruß befreien. Ein defekter Kühlschrank hatte das Feuer ausgelöst. Exponate, Schriftstücke und Urkunden wurden nicht beschädigt.

7:11 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Protestwoche der Landwirte soll mit einer Großdemonstration in Berlin enden. Der Deutsche Bauernverband hat dazu aufgerufen. Hunderte Lkw werden erwartet. Die Bauern protestierten seit Anfang vergangener Woche mit Traktor-Sternfahrten, Blockaden, Mahnfeuern und Kundgebungen gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen. Böhl-Iggelheim Höhepunkt der Protestwoche Pfälzer Bauern fahren zur Großdemo nach Berlin Kann die Bauern-Großdemo in Berlin mit pfälzischer Beteiligung noch etwas bewirken? Auslöser des Protests ist die schrittweise Streichung der Agrardiesel-Zuschüsse für Landwirte. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz In Brüssel findet heute ein informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt statt. Die Ministerinnen und Minister wollen unter anderem darüber sprechen, wie die gesellschaftliche und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit angesichts des Klimawandels erhöht werden kann. Auch ein Austausch über Möglichkeiten für den nachhaltigen Übergang hin zu einer grünen Wirtschaft und Gesellschaft sowie das Vorantreiben der Kreislaufwirtschaft stehen auf dem Programm Es ist das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner: Mit der Abstimmung im Mittleren Westen wird das Wahljahr in den USA offiziell eingeläutet. Bei der Vorwahl in Iowa - und später in den anderen Bundesstaaten - wird entschieden, wer im November für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten soll. In Umfragen führt der frühere US-Präsident Donald Trump das parteiinterne Bewerberfeld derzeit mit großem Abstand an.

7:06 Uhr Unfall auf A3 - Lkw steht quer Achtung Autofahrer auf A3: Dort steht nach einem Unfall kurz hinter der Anschlussstelle Dierdorf ein Lkw quer. Nach Angaben der Polizei ist die Fahrbahn Richtung Frankfurt derzeit nicht befahrbar. Der Lkw verliert Kraftstoff und muss noch geborgen werden, es komme zu Verzögerungen. Laut Polizei war der Lkw allein an dem Unfall beteiligt, verletzt wurde niemand. Die Autofahrer sollen die Unfallstelle umfahren, beispielsweise über die Anschlussstelle Neuwied. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 15. Januar 2024 um 6:30 Uhr

7:01 Uhr Update Busstreik Region Koblenz Im Norden des Landes geht der VRM davon aus, dass etwa 80 Prozent der Bus-Verbindungen vom Warnstreik betroffen sind. Wer heute im Norden von Rheinland-Pfalz mit dem Bus fahren will, der sollte auf jeden Fall einen Blick auf die Webseite seines Verkehrsbetriebs werfen. Da gibt es die aktuellen Verkehrsmeldungen. Aber generell muss man damit rechnen, dass die Busse ausfallen. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe und die Westerwaldbus GmbH haben am Freitag noch Notfallfahrpläne erstellt, aber für viele andere kam die Ankündigung von ver.di einfach zu kurzfristig vor dem Wochenende. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 15. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:47 Uhr Update Bustreiks Vorder/Südpfalz Auch in der Vorder- und Südpfalz fallen viele Busse aus. Der Streikaufruf gilt unter anderem für die privaten Busunternehmen Palatina Bus, Stadtbus Zweibrücken und die Bahn-Tochter DB Regio Bus Mitte. Die Bahn geht davon aus, dass zahlreiche Linien- und Schulbusse ausfallen werden. Es sei aber unklar, welche genau. Fahrgäste sind angehalten, am Montag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Darüber berichtete SWR4 RLP, Ludwigshafen, am 15. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:43 Uhr Update Busstreik Region Rheinhessen/Nahe Wegen des Warnstreiks im privaten Busgewerbe fallen auch in der Region Rheinhessen/Nahe heute jede Menge Busse aus. Besonders betroffen ist der Kreis Alzey-Worms. Hier fallen alle 30 Buslinien der DB Regio und die Schulbusse aus. Auch in Worms wird der Stadtbusverkehr den ganzen Tag stillstehen. In Mainz können laut Mainzer Mobilität etwa 15 Prozent der Fahrten ausfallen. Beim Kommunalverkehr Rhein Nahe ist es fast die Hälfte aller Fahrten. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mainz, am 15. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:34 Uhr Update Busstreik Region Westpfalz Ich habe jetzt noch weitere Infos zum Busstreik für euch, speziell für die Westpfalz: Dort ist der Busverkehr massiv eingeschränkt. Der Warnstreik von ver.di legt das gesamte Busliniennetz des Kreises Kaiserslautern lahm. Besonders betroffen ist der Schülertransport - größere Schulstandorte wie Otterberg und Enkenbach ebenso wie viele Grundschulen aus dem Einzugsgebiet der DB Regio Bus Mitte. Auch in Zweibrücken und im Kreis Kusel fallen viele Busverbindungen aus. Das Personal anderer Busanbieter und Subunternehmen streikt zwar nicht, aber auch deren Verkehre werden stark eingeschränkt sein. Darüber berichtete SWR4 RLP, Kaiserslautern, am 15. Januar um 6:30 Uhr

6:06 Uhr Busstreik: Sonderregelung für Schüler und Schülerinnen Noch eine Info zum Busstreik heute: Für Schülerinnen und Schüler, die wegen des Bus-Streiks die Schule nicht erreichen können, gilt laut Bildungsministerium Rheinland-Pfalz eine Sonderregelung: Eltern können in diesem Fall der Schule melden, dass ihre Kinder nicht zur Schule kommen können. Es müsse aber glaubhaft vermittelt werden, dass das Fehlen mit dem Busstreik zusammenhängt, so das Ministerium. Die Regelung galt in Rheinland-Pfalz bereits vergangenen Montag anlässlich der Protestaktionen der Bauern. Rheinland-Pfalz Keine Fehltage Busstreik am Montag: Erneute Sonderregelung für Schüler Das Bildungsministerium hat auch für den kommenden Busstreik am Montag, Sonderregelungen für Schüler angekündigt.

6:04 Uhr Wie sieht es auf den Straßen im Land aus? Viele Busse fahren nicht, deshalb sind heute vielleicht mehr Autos unterwegs als sonst. Hier könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, ob es irgendwo hakt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Unfall mit sieben Verletzten in Mainz-Hechtsheim In Mainz-Hechtsheim hat es einen Unfall gegeben - insgesamt wurden sieben Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste drei Menschen aus einem der Autos befreien, weil sie die Türen nicht mehr öffnen konnten. Mainz Zwei Autos zusammengestoßen Sieben Verletzte bei Unfall in Mainz-Hechtsheim Auf einer Kreuzung in Mainz-Hechtsheim sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtet SWR4 RLP, Mainz, am 15. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:03 Uhr Streik im privaten Busgewerbe im ganzen Land Kein Tag ohne irgendwo einen Streik zu haben, so kommt es einem gerade vor. Nach den Lokführern vergangene Woche sind zum Start in diese Woche die Beschäftigten privater Busunternehmen im Land an der Reihe. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Ausstand aufgerufen, seit 3 Uhr heute früh bis zum Ende der Schicht. Weite Teile des Landes dürften vom Streik betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch Berufspendler und Schülerinnen und Schüler werden vielerorts vergeblich an den Haltestellen stehen. Rheinland-Pfalz Behinderungen erwartet Streik im privaten Busverkehr in RLP gestartet Heute früh hat der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz begonnen. Pendler, Schüler und andere Fahrgäste in Rheinland-Pfalz erwarten Einschränkungen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz mit Sport SWR RP

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz streiken heute die Beschäftigten im privaten Busgewerbe. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Begonnen hat er bereits um 3.00 Uhr und wird bis zum Ende der Schicht gehen. Pendler und Schüler müssen sich in den meisten Regionen des Landes auf Ausfälle und Verzögerungen im Busverkehr einstellen. Diese Pressekonferenz wird gespannt erwartet: Um 12 Uhr präsentiert Sahra Wagenknecht gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten und BSW-Gründungsmitglied Alexander Ulrich in Mainz mehr Infos zur Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit". Es werden auch Details über die Gründung des Landesverbandes erwartet. In Trier beginnt um 9 Uhr ein Prozess wegen unerlaubten Drogenhandels. Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem Angeklagten zur Last, in Luxemburg, Frankreich und Großbritannien mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben zu haben. Er habe große Mengen Kokain gewinnbringend in das europäische Ausland, insbesondere nach Großbritannien und wahrscheinlich auch nach Italien verkauft.

6:01 Uhr Das Wetter heute in RLP: Weiter winterlich Die frostigen Temperaturen begleiten uns auch in der neuen Woche, dazu kommen Schneefälle. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 0 und -3 Grad. Vor allem am Mittwoch könnte es eine "brisante Wetterlage" geben, sagt Karsten Schwanke. Im Norden von Rheinland-Pfalz ist starker Schneefall zu erwarten, im Süden Schnee oder Schneeregen. Video herunterladen (29,2 MB | MP4)