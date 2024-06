Das Unesco-Welterbe hat viele Gesichter: Zu ihm zählen 52 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland. Sieben gibt es in Rheinland-Pfalz. Am Welterbetag lockten auch die römischen Welterbestätten in Trier wieder jung und alt in die Moselstadt. Zu entdecken gab es einiges. Neben Baudenkmälern wie der Porta Nigra durften auch römische Gladiatorenspiele nicht fehlen.