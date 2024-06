per Mail teilen

Auch in Rheinland-Pfalz herrscht weiter Uneinigkeit über die Ausgestaltung der geplanten Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler hatte am Donnerstag beschlossen, dass Flüchtlinge mit der Karte maximal 50 Euro Bargeld bekommen sollen. Ob Rheinland-Pfalz das so umsetzt, ist aber unklar.