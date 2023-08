Umweltministerin stellt neuen Wolfsmanagmentplan vor

per Mail teilen

Umweltministerin Eder (Grüne) stellt heute den aktuellen Wolfsmanagementplan vor.

Der Plan liefert die Grundlage zum Umgang mit dem Wolf in Rheinland-Pfalz:

Um Tierhaltern beim Schutz vor dem Wolf zu helfen, sollen künftig sogenannte Präventionsgebiete schneller ausgewiesen werden. Das heißt/bedeutet: Hält sich ein Wolf länger als drei Monate in einem Gebiet auf können die Halter von Nutztieren, Förderungen für Maßnahmen gegen den Wolf, etwa Schutzzäune, beantragen. Bisher war das erst nach 6 Monaten möglich. Die SPD als stärkste Regierungsfraktion ist dafür Wölfe abzuschießen, wenn Nutztierherden nicht mehr ausreichend geschützt werden könnten, Schäden für die Halter zu groß seien oder es eine Gefahr für Menschen gebe. Auch der Koalitionspartner FDP sieht das so. Eine ähnliche Meinung hat die Opposition von Freien Wählern und CDU. Umweltministerin Eder von den Grünen warnte hingegen bisher immer davor Ängste vor dem Wolf zu schüren. Die Regeln in Rheinland-Pfalz seien ausreichend.