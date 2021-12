Im Einzelhandel wird weniger umgetauscht als sonst nach Weihnachten

per Mail teilen

In den rheinland-pfälzischen Städten hat das Umtauschgeschäft nach Weihnachten in geringerem Umfang begonnen als sonst üblich. Das hat der Geschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, mitgeteilt. Das hänge damit zusammen, dass das Weihnachtsgeschäft wegen Corona im stationären Handel deutlich schlechter gelaufen sei. Besonders die 2G-Regel habe dem Handel schwer zu schaffen gemacht. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sei der Umsatz nach vorläufigen Erhebungen um etwa 40 Prozent eingebrochen, so Scherer. Viele Kunden seien ins Internet abgewandert.

Ein weiterer Grund dafür, dass bisher weniger umgetauscht wird als sonst nach Weihnachten, ist nach Angaben des Einzelhandelsverbands Pirmasens das veränderte Kaufverhalten der Kunden. Wer unsicher sei, verschenke häufig Gutscheine.