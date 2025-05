Das umstrittene Landesjagdgesetz wird heute im Landtag von Rheinland-Pfalz beraten. Was sieht die Novelle vor und was halten Verbände und die Opposition von den Plänen der Ampel-Regierung?

Der Entwurf der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition für ein neues Landesjagdgesetz wird schon seit Monaten von der Politik, aber auch von Umweltschützern, Landwirten und Jägern heftig diskutiert. Dabei gehen die Meinungen weit auseinander. Was sieht die Novelle vor und woran entzündet sich die Kritik?

Mehr Schutz des Waldes in Zeiten des Klimawandels

Ziel der Landesregierung ist es, durch das neue Jagdrecht den Artenreichtum im Wald zu gewährleisten. Dabei geht es vor allem darum, den Wald an den Klimawandel anzupassen durch standortgerechte Baumarten. Ist die angestrebte Waldentwicklung durch das Wild gefährdet, muss der Jagdausübende eine Jagdkonzeption mit dem Verpächter abstimmen. Darin muss dargelegt werden, wie Wildschäden durch die Jagd künftig vermieden werden. Kommt es zu einer erheblichen Gefährdung des Waldes, wird von der zuständigen Behörde ein bindender Mindestabschussplan festgesetzt. Sollte dieser wierderholt nicht erfüllt werden, wäre das letzte Mittel eine behördliche Anordnung zur Verringerung des Wildbestandes.

Mehr Tierschutz bei der Jagd

Die Jagdhundeausbildung und -prüfung an der flugunfähig gemachten, lebenden Ente wird durch das Jagdrecht verboten, ebenso Fanggeräte, die sofort töten. Um die Jagd sowohl im Natur- als auch im Kunstbau durchführen zu können, müssen Hunde- und Frettchenführende eine entsprechende Fachkenntnis vorweisen. Damit soll diese Form der Jagd möglichst tierschutzgerecht gestaltet werden. Zudem wird jedes Frühjahr vor Beginn der Mäharbeiten Jungwild aufgesucht, um es vor dem Mähtod zu bewahren. Die Jägerschaft soll zukünftig hierbei nach Möglichkeit unterstützen.

Mehr Biodiversität im Wald angestrebt

Der Schutz des nachwachsenden Mischwaldes soll naturnahe und artenreiche Ökosysteme stärken. Der Entwurf sieht zudem die unbürokratische Entnahme invasiver Arten vor. Zugleich soll die genetische Vielfalt des Rotwilds durch ein angepasstes Lebensraum-Management für diese Wildart verbessert werden. Mit dem Ziel, die Kontamination durch Blei in der Umwelt zu reduzieren, wird mit einer Übergangsfrist von fünf Jahren bleihaltige Büchsenmunition bei der Jagdausübung verboten.

Digitalisierung soll Jäger entlasten

Durch die Vereinfachung der Abschussregelung und die Digitalisierung der Jagdverwaltung soll bürokratischer Aufwand deutlich minimiert werden.

Grundbesitzende an der Jagd beteiligen

Kooperationen zwischen Jagdpächter und Grundbesitzer sollen ermöglicht werden. Um bei Schäden im Wald durch Wildverbiss die erforderliche Abschussquote zu erreichen, sollen sich die Grundbesitzer an der Jagd beteiligen dürfen.

Jäger als Berater der Kommunen

Die Jäger sollen so ausgebildet werden, dass sie künftig Kommunen und Bevölkerung im Umgang mit Wildtieren beraten können.

Schutz der Landwirtschaft

Für Landwirte sollen die Fristen flexibler werden, in denen sie Schäden durch Wild melden können. Die Wildschadensschätzer sollen eine professionellere Ausbildung bekommen. Wenn etwa ein Betrieb durch Schwarzwildschäden gefährdet ist, soll es gemeinsame Konzepte für die Jagd vor Ort geben.

Wolf soll ins Jagdrecht

Die EU hat den Schutz des Wolfes von "streng geschützt" auf "geschützt" reduziert. Der Wolf soll daher ins Jagdrecht aufgenommen werden, bleibt dennoch eine besonders geschützte Art. Eine Entnahme unterliegt nach wie vor hohen Auflagen und soll nur möglich sein, wenn ein bestimmtes Tier mehrfach Schutzzäune überwunden und Weidetiere gerissen hat.

Jäger kritisieren Pflicht zu höheren Abschussquoten

Der Landesjagdverband sieht in der Gesetzesnovelle einen "Riesenfehler". Die Jägerschaft in Rheinland-Pfalz werde mit dem Entwurf, sollte er so verabschiedet werden, zu immer höheren Abschusszahlen gezwungen.

"Die Wildbiologie wird überhaupt nicht beachtet, sondern es geht jetzt nur noch um Totschießen zum Nutzen des Forstes und der Waldbesitzer, die einfach nur ihre wirtschaftliche Kraft stärken möchten", sagt Sven Bischoff, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz.

Verbandspräsident Dieter Mahr kündigte an, gegen die Novelle anzukämpfen. "Wir werden alle demokratischen Mittel nutzen und zivilen Ungehorsam zeigen, um das Inkrafttreten zu verhindern", so Mahr. Der Verband prüfe intensiv die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde, eines Volksbegehrens und eines Volksentscheids.

Wir werden alle demokratischen Mittel nutzen und zivilen Ungehorsam zeigen, um das Inkrafttreten zu verhindern.

Umweltschützer begrüßen neues Landesjagdgesetz

Gänzlich anders beurteilen Naturschützer den Entwurf für ein neues Jagdrecht. Ein zu hoher Bestand an Schalenwild könne die natürliche Verjüngung des Waldes und die Entwicklung artenreicher, naturnaher Wälder stark behindern, erklärte Sabine Yacoub, Landesvorsitzende des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Rheinland-Pfalz. Sie sieht in der Jagd ein wichtiges Instrument für eine naturnahe Waldbewirtschaftung. In vielen Regionen sei der Wildbestand zu hoch und die notwendige Naturverjüngung bleibe aus. "Wir begrüßen, dass dieses Problem mit der geplanten Änderung des Landesjagdgesetzes angegangen wird", sagte die BUND-Landeschefin.

Auch der Naturschutzbund Deutschland zeigt sich mit dem Gesetzentwurf zufrieden: Die Reform des Landesjagdgesetzes sei vor dem Hintergrund der immer stärker schwindenden Artenvielfalt, der fortschreitenden Klimakrise sowie aus weiteren Natur- und Artenschutzgründen dringend notwendig. Die Novellierung sei längst überfällig.

Scharfe Kritik der Landtagsopposition an den geplanten Bestimmungen

Die Opposition spart nicht mit Kritik an dem Entwurf. Der jagdpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Horst Gies, meint, dass die Ampelregierung mit dieser Novelle den Jägern jegliche Kompetenz abspreche. Er zeigte sich entsetzt, dass dem Wald Vorrang vor dem Tierschutz eingeräumt werde. Gies, der selbst Jäger ist, sagt, so werde auch ein Keil zwischen Jagende, Naturschützende und die Kommunen vor Ort getrieben und die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit in Frage gestellt.

Auch die Freien Wähler sprechen von einem "Feldzug gegen die Jäger". Der Entwurf sei ein "ideologisches Misstrauensvorum gegen jahrzehntelange Hegearbeit", meint der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Christian Zöpfchen.

Besonders kritisch sehe man auch die geplante Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, hob die Landtagsabgeordnete Lisa-Marie Jeckel hervor. Denn obwohl der Eindruck einer Handlungsbereitschaft erzeugt werde, bleibe der Wolf faktisch ganzjährig geschützt. Für Weidetierhalter, Landwirte und betroffene Gemeinden sei das reine Symbolpolitik. "Es hilft niemandem, den Wolf ins Jagdrecht zu schreiben, wenn er dennoch nicht bejagt werden darf“, so Jeckel. Die Freien Wähler fordern stattdessen ein "echtes Wolfsmanagement" mit klaren Regeln zur Entnahme bei ernsten Schäden, verpflichtender Dokumentation von Sichtungen und einer transparenten Risikoanalyse für Mensch, Tier und Tourismusregionen.

Eder verteidigt Novelle gegen Kritik

Umweltministerin Katrin Eder verteidigte den Entwurf der Koalition dagegen. "Der jetzt erarbeitete Entwurf ist ein mit viel Zeit und Geduld ausgehandelter Kompromiss zwischen den Interessen unterschiedlicher Verbände", sagte die Grünen-Politikerin.

Im Mittelpunkt stehe der Schutz des nachwachsenden Waldes. Die Erderwärmung setze den Wäldern zunehmend zu: Bäume stürben durch Klimastress wie etwa Trockenheit und Hitze, zudem würden sie anfälliger für Schädlinge. Deshalb solle eine Wiederbewaldung von entstandenen Freiflächen möglichst klimaresilient erfolgen, um die Zukunft des Waldes in Rheinland-Pfalz zu sichern“, erklärte Eder.

Der Entwurf gibt Antworten auf die umwelt-, klima- und jagdpolitischen Herausforderungen unserer Zeit.

Daher müssten Waldbesitzende, Försterinnen und Förster sowie Landwirtschaft und Weinbau zusammenarbeiten. Um allen Interessen gerecht zu werden, müsse die Jagd reformiert werden. Das Gesetz stärke auch den Tier-, Natur- und Artenschutz sowie die Landschaftspflege. "Der Entwurf gibt Antworten auf die umwelt-, klima- und jagdpolitischen Herausforderungen unserer Zeit", so Eder. Das neue Gesetz soll voraussichtlich im April 2027 in Kraft treten.