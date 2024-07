per Mail teilen

Unser größter Energiefresser ist nicht das Autofahren oder das Fliegen, sondern das Heizen. Das macht etwa 60 Prozent unseres Energieverbrauchs aus und verursacht einen Großteil unseres CO²- Ausstoßes. Deshalb will die Bundesregierung die Wärmeversorgung bis 2045 klimaneutral machen. Bei der Umsetzung des Wärmegesetzes will RLP die Kommunen unterstützen. Der kleine Ort Marienthal an der Ahr könnte ein positives Beispiel sein.