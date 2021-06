per Mail teilen

Zum 1. Juli tritt die Neufassung des Kita-Gesetzes vollständig in Kraft. Bei der Umsetzung der Bestimmungen hatten die Träger der 2.600 Einrichtungen viel zu tun.

Das Kita-Zukunftsgesetz wird Gegenwart: Knapp zwei Jahre nach der von heftigen Debatten begleiteten Verabschiedung tritt das Gesetz am 1. Juli in vollem Umfang in Kraft. Eltern haben damit einen Rechtsanspruch auf eine täglich siebenstündige Betreuung am Stück und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Für die Kita-Träger - Städte und Landkreise, Kirchen oder Wohlfahrtsverbände - gibt es ein neues System zur Personalberechnung.

"Wir sind auf der Zielgerade bei der Umsetzung des Gesetzes", sagt der Kita-Abteilungsleiter der Stadt Mainz, Thomas Hauf. Bei 121 Kindertagesstätten in Mainz, davon 61 in städtischer und 60 in freier Trägerschaft, gab es viel zu tun, zumal die Corona-Pandemie die Umsetzung nicht einfacher machte.

Um sieben Stunden Betreuung am Tag zu garantieren, müssen die räumlichen Voraussetzungen fürs Mittagessen und Ruheplätze vorhanden sein. Bei den städtischen Kitas in Mainz ist das nach Angaben Haufs jetzt überall der Fall, bei neun kirchlichen Kitas sind die Vorbereitungen zumindest angelaufen.

Umstellung bei der Personalberechnung sorgte für Kritik

Als das Gesetz im Sommer 2019 zur Verabschiedung anstand, schlugen die Wogen hoch. Es gab Demonstrationen, Tränen im Landtagsausschuss und heftige Vorwürfe der Opposition. Inzwischen hat sich die Stimmung beruhigt, auch wenn es in einigen Einrichtungen noch bei der Umsetzung hakt.

Für Kritik sorgt vor allem die Umstellung bei der Personalberechnung: Bisher richtete sich diese nach der Zahl der Kita-Gruppen, jetzt nach der Zahl der Betreuungsplätze, wobei drei Alterskategorien unterschieden werden: unter zwei Jahren, zwei Jahre bis Schuleintritt und Schulkinder bis 14 Jahren.

Gewerkschaft GEW: Schlechte Stimmung bei den Beschäftigten

Die Erfahrungen mit der Umsetzung des Gesetzes seien ganz unterschiedlich, sagt der Vorsitzende des Landeselternausschusses der Kitas, Andreas Winheller. Einrichtungen mit einem bislang eher schlechten Standard müssten nun neue Erzieherinnen und Erzieher einstellen, was nicht immer einfach sei. Und bisher eher besser ausgestattete Kitas stünden vor der Notwendigkeit, ihr Personal zu verringern.

Es sei noch nicht überall klar, ob Arbeitsverträge verlängert werden und neue Bewerber eingestellt werden könnten, heißt es beim Kita-Fachkräfteverband. Die Gewerkschaft GEW spricht sogar von "Chaos" und erklärt: "Die Stimmung bei den Beschäftigten ist schlecht."

Auswirkungen auf die Personalsituation

In Mainz sind die Auswirkungen auf die Personalsituation der Einrichtungen nach Einschätzung von Abteilungsleiter Hauf eher gering. Es gebe Veränderungen in beide Richtungen im Umfang von einer oder eineinhalb Stellen, sagt Kita-Abteilungsleiter Hauf. "Unterm Strich bleibt es in etwa gleich."

Wenn eine Kita bisher mehr Personal hatte, als nach der neuen Berechnung vorgesehen ist, soll es zunächst beim bisherigen Stand bleiben. Finanziell könne dies über das neu mit dem Gesetz eingeführte Sozialraumbudget aufgefangen werden, erklärt Hauf. So sollen Kündigungen in Kitas mit zu viel Personal vermieden werden, zumindest bis zum Ende des Kita-Jahres 2023/24 am 31. Juli 2024.

Einrichtungen müssen bis 30. Juni Betriebserlaubnis erneuern

Auf die Abfederung von personellen Übergängen entfällt zu Beginn der Wirksamkeit des neuen Gesetzes ein größerer Teil des Sozialraumbudgets. Später werden dann mehr Mittel frei für andere Aufgaben wie die interkulturelle Arbeit in Kitas, etwa mit Kindern, deren Eltern Flucht- und Migrationserfahrungen haben, oder für die Sozial- und Familienarbeit in den Tagesstätten.

Damit sichergestellt ist, dass alle 2.600 Kitas in Rheinland-Pfalz die neuen Anforderungen erfüllen, müssen die Einrichtungen bis zum 30. Juni die Betriebserlaubnis beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erneuern.

Gesetz soll Unterschiede bei der Personalausstattung ausgleichen

Mit dem Rechtsanspruch einer siebenstündigen Betreuung bilde das Kita-Zukunftsgesetz die Lebenswirklichkeiten der Familien ab, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Für Einrichtungen, die dafür noch etwas Vorbereitungszeit benötigten, gebe das Gesetz großzügige Übergangsfristen bis 2028.

Ein wichtiges Ziel des Gesetzes ist es aber auch, die großen regionalen Unterschiede bei der Personalausstattung der Kitas auszugleichen. "Überall in Rheinland-Pfalz, von Altenkirchen bis nach Zweibrücken, soll es damit vergleichbare, transparente und einheitliche Regelungen zur Personalisierung geben", sagt Hubig zum Inkrafttreten des Gesetzes.

Das Land nehme dafür 80 Millionen Euro zusätzlich in die Hand. "Insgesamt fließen 2021 mehr als 900 Millionen Euro Landesmittel in die frühkindliche Bildung."

Eltern sollen mehr einbezogen werden

Eine wichtige Neuerung des Gesetzes soll die Stärkung der Elternmitwirkung sein. Das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sieht die Einführung eines neuen Kita-Beirats vor, der "Empfehlungen unter Berücksichtigung der im pädagogischen Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder in grundsätzlichen Angelegenheiten" beschließen soll.

"Es gibt zukünftig keine Planung mehr ohne Eltern", sagt Winheller. "Eltern sind mittendrin und nicht nur dabei, sie haben ein starkes Anhörungsrecht."

Beirat als Chance und Verpflichtung

In vielen Kitas werde die Zusammenarbeit von Träger, Leitung und Elternvertretung schon gelebt. Aber in mindestens der Hälfte der Einrichtungen sei bislang versucht worden, Eltern aus dieser Verantwortungsgemeinschaft herauszuhalten.

"Für diese Kitas bietet der Beirat die Chance, aber auch ein Stück weit die Verpflichtung, sich im Interesse der Kinder zu verständigen, wie man eine gute Kita für die Kinder macht", so Winheller.