Trauerbegleiterin: Als Begleiter nicht über eigene Grenzen gehen

Wenn wir einem trauernden Menschen helfen wollen, ist das Nachfragen immer wichtig, sagt Trauerbegleiterin Ingrid Stork aus der Region Trier: 'Wie kann ich helfen, was brauchst du?' Auf das Gegenüber eingehen, in Kontakt bleiben, wertschätzen, auch über Jahre der Trauer. "Das kann kräftezehrend sein", so Stork. Deshalb sei es wichtig, auch auf eigene Grenzen zu achten.