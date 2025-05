Umfrage: Wie weit kommt Manz 05 in der Conference League?

Jubel in Mainz! Die 05er haben am letzten Spieltag die Teilnahme an der UEFA Conference League dingfest gemacht. Glückwünsche gehen raus! Ihr könnt Euch ja schon mal in den Kalender eintragen: Das Finale der UEFA Conference League 2026 findet am 27. Mai in der Arena in Leipzig statt - erstmals in Deutschland! Ein gutes Zeichen, finde ich!

Mich interessiert eure Einschätzung:

