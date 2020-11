per Mail teilen

Seit zwölf Jahren sollen Kinder wenn gewünscht gemeinsam unterrichtet werden, auch, wenn es einen besonderen Förderbedarf gibt. Unter den Lehrkräften gibt es noch heute viel Kritik an der praktischen Ausführung.

Also vor zwölf Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft trat, sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, die Schule seiner Wahl zu besuchen - unabhängig von möglichen Einschränkungen. Bei einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) unter Rheinland-Pfälzischen Lehrkräften gibt es aber bis heute noch viel Luft nach oben bei der Umsetzung von inklusivem Unterricht.

Wenn die finanzielle und personelle Ausstattung es hergeben würde, wären im Land mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte dafür, dass Kinder mit und ohne Förderbedarf zusammen unterrichtet werden. Unter den aktuell existierenden Rahmenbedingungen "denken nur 20 Prozent, dass dies zurzeit auch praktisch sinnvoll ist", heißt es in der Stellungnahme des VBE. Knapp 40 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Förderschulen unter besseren Bedingungen dennoch erhalten bleiben.

Individuelle Förderung aller Kinder nicht möglich

Die Lehrkräfte wurden danach gefragt, warum sie sich gegen eine gemeinsame Beschulung aller Kinder aussprechend. Die am häufigsten genannten Einwände seien gewesen, dass "die individuelle Förderung beider Gruppen nicht möglich ist", Außerdem, dass Regelschulen den erhöhten Förderbedarf behinderter Kinder nicht leisten könnten und Schüler ohne eine Behinderung durch Inklusion benachteiligt würden.

Aber auch das fehlende Fachpersonal, die "mangelhafte materielle und finanzielle Ausstattung der Schulen und die unzureichende Ausbildung beziehungsweise Schulung der Lehrkräfte" wurden als zentrale Punkte genannt. Nur 19 Prozent der Befragten haben angegeben, dass die inklusiv unterrichtenden Lehrkräfte "über sonderpädagogische Kenntnisse verfügen oder dass Inklusion ein Teil der Lehrerausbildung war".

Vier von fünf Lehrern fühlen sich nicht ausreichend unterstützt

99 Prozent der befragten Lehrenden sprechen sich dafür aus, dass in inklusiven Klassen zwei Lehrkräfte eingesetzt werden, dies ist nach Angaben bei der Umfrage in nur knapp der Hälfte der Schulen der Fall. Nur 10 Prozent sehen eine zeitweise Doppelbesetzung als ausreichend. Auf der anderen Seite sprechen fast vier von fünf Lehrkräfte davon, dass es an ihrer Schule keine "keine Maßnahmen zur Unterstützung bei der Bewältigung von möglichen physischen und psychischen Belastungen durch die inklusive Unterrichtung gibt".

Der VBE fordert auf Grundlage dieser Umfrage, dass es mehr Doppelbesetzungen in inklusiven Klassen gibt und diese kleiner sein müssen, als das bisher der Fall ist. Außerdem müsse die Vorbereitung durch angemessene Aus-, Fort- und Weiterbildung verbessert und die Unterstützung ausgebaut werden.