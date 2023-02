Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Dianas Leben durch den Russland-Ukraine-Krieg auf den Kopf gestellt wurde. Seit Monaten lebt sie in einem fremden Land mit einer fremden Sprache. Per Fernunterricht macht sie ihren Schulabschluss in der Ukraine und lernt zusätzlich Deutsch in einer Klasse in Oppenheim. Wie es nach dem Abschluss weitergeht, weiß sie noch nicht.