Mehr als 3.000 junge Ukrainer an Schulen in RLP

Das Bildungsministerium bemüht sich um Lehrkräfte mit Ukrainisch-Kenntnissen: Die Schulen in Rheinland-Pfalz haben bisher mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche aufgenommen.

Nahezu die Hälfte von ihnen (42 Prozent) lernt nach Daten des Bildungsministeriums vom 1. April in einer Grundschule. Knapp ein Drittel (29 Prozent) setzt den Bildungsweg in einer Realschule plus fort, zum Teil mit angeschlossener Fachoberschule. Ein Gymnasium besuchen 17 Prozent der jungen Ukrainerinnen und Ukrainer. Kleinere Anteile entfallen auf Integrierte Gesamtschulen und Berufsschulen.

Da es sich bei den vor dem Krieg geflüchteten Menschen mehrheitlich um Frauen mit Kindern handelt, erwartet das Bildungsministerium, dass etwa die Hälfte der in Rheinland-Pfalz eintreffenden Menschen im Kita- oder Schulalter sein könnte.

Aufnahme ins Bildungssystem für feste Strukturen

"Wir heißen sie in unseren Kitas und Schulen willkommen", sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Es gehe darum, "dass die Schülerinnen und Schüler hier gut ankommen können, Deutsch lernen und sich mit ihren neuen Freundinnen und Freunden verständigen können. Es geht aber gleichzeitig auch darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, Schritt zu halten und ein Stück Heimat zu bewahren."

Der ehemalige Staatssekretär im Mainzer Bildungsministerium, Hans Beckmann (SPD), hat die Leitung einer Taskforce der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen im Bildungssystem übernommen. "Wir müssen diesen Kindern helfen", so der Politiker. "Die haben teilweise so schreckliche Sachen erlebt und brauchen jetzt feste Strukturen." Es seien auch von Kriegserfahrungen traumatisierte Kinder dabei, die noch nicht sofort in die Schule könnten. Für sie müsse es geeignete Angebote geben.

Sprachförderkonzept im Land seit 2015/16 bewährt

"Die Sprachförderung wird sich nach dem richten, was gebraucht wird und bei Bedarf natürlich auch ausgebaut", sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Das rheinland-pfälzische Sprachförderkonzept habe sich seit 2015/16 gut bewährt - damals wurden Zehntausende von Geflüchteten aufgenommen, vor allem aus Kriegs- und Konfliktgebieten in Syrien, dem Irak und Afghanistan.

Dabei werden die Kinder und Jugendlichen in Klassen aufgenommen und erhalten Deutsch-Intensivkurse mit bis zu 20 Stunden Sprachförderung in der Woche. Gleichzeitig können sie im Klassen- oder Kursverbund an Sport, Musik oder Englisch teilnehmen, um ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler kennenzulernen - das soll das Ankommen erleichtern.

Lehrkräfte mit Ukrainisch-Kenntnissen gesucht

Das Bildungsministerium bemüht sich auch gezielt um Lehrkräfte mit Ukrainisch-Kenntnissen. Sie könnten Herkunftssprachenunterricht erteilen oder je nach sprachlichem Hintergrund auch Vertretungsverträge erhalten. Einige hätten sich bereits von sich aus gemeldet.