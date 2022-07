200 ukrainische Lehrkräfte haben sich beworben

In Deutschland haben sich nach Informationen der "Welt am Sonntag" bereits hunderte ukrainische Lehrkräfte um eine Stelle beworben. Nach einer Umfrage der Zeitung bei den Kultusministerien haben zahlreiche Geflüchtete zudem bereits ihren Dienst an deutschen Schulen angetreten. In Rheinland-Pfalz sind den Angaben zufolge 200 Bewerbungen von Lehrkräften aus der Ukraine eingegangen. Die Kultusministerkonferenz begrüßte die Entwicklung. Die Lehrkräfte würden den derzeit bundesweit 61.000 ukrainischen Schülern und Schülerinnen vor allem Halt und Sicherheit geben.