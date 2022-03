So plant RLP die Aufnahme von weiteren Ukraine-Flüchtlingen

In Rheinland-Pfalz sollen weitere Plätze für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geschaffen werden. Einzelheiten gibt die Landesregierung am Dienstag gemeinsam mit den Kommunen bekannt.

"Die Lage für die Zivilbevölkerung spitzt sich immer weiter zu und es ist von einer großen Zahl von Kriegsflüchtlingen auszugehen", heißt es von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Um Menschen aus der Ukraine unterbringen zu können hat Rheinland-Pfalz bereits die Kapazitäten der fünf Aufnahmeeinrichtungen des Landes aufgestockt - auf insgesamt 4.000 Plätze. Nun geht es darum, weitere Plätze in kommunalen Einrichtungen zu schaffen. Nach Angaben der Landesregierung werden aber sicher auch Unterbringungsmöglichkeiten in privaten Haushalten benötigt.

Spendenkonto Nothilfe Ukraine

Viele Kommunen in RLP wollen Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen

"Die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Land ist riesengroß", so die Landesregierung. Viele Städte, Landkreise und Gemeinden haben sich demnach schon bereit erklärt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne), Finanzministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) beraten darüber am Dienstag mit den kommunalen Spitzenverbänden. Dabei soll es auch um Unterstützungsleistungen gehen.

Kommunen fordern Übernahme der Kosten für Flüchtlinge

Der Städte- und Gemeindebund erwartet, dass Bund und Länder die Versorgung der Flüchtlinge komplett finanzieren. Zudem müsse es jetzt auch sehr schnell einen Verteil-Schlüssel für die Geflüchteten aus der Ukraine geben. Das fordert auch der Deutsche Städtetag. Bund und Länder müssten rasch eine gleichmäßige Verteilung sicherstellen.

Etwa 440 Menschen aus Ukraine in Aufnahmeeinrichtungen in RLP

Noch ist genügend Platz in den fünf Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Derzeit (Stand 07.03.2022) befinden sich dort 442 Menschen aus der Ukraine. 34 weitere haben die Einrichtungen nach Angaben des Integrationsministerium wieder verlassen, um beispielsweise bei Freunden und Angehörigen unterzukommen. Darüber hinaus gibt es ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich von vornherein privat eine Bleibe im Land gesucht haben. Bei den meisten Vertriebenen handele es sich um Frauen, Kinder und alte Menschen, so das Ministerium.

Bus bringt etwa 40 Flüchtlinge nach Speyer

Am Montagmorgen kamen in Speyer etwa 40 ukrainische Frauen und Kinder an, sie wurden zunächst in einer Jugendherberge untergebracht. Anschließend sollen sie entweder in städtische Liegenschaften wie das ehemalige Stiftungskrankenhaus kommen oder in private Unterkünfte vermittelt werden.

Ukrainische Frauen und Kinder in Hachenburg

In Hachenburg im Westerwald kam ebenfalls ein Bus mit 50 ukrainischen Flüchtlingen an. Nach Angaben der Gemeinde werden sie zunächst in einer Unterkunft in Roßbach untergebracht. Von dort sollen die Frauen und Kinder dann bei Familien unterkommen. Ein Busunternehmer aus Kroppach hatte die Hilfsaktion gestartet. Er war mit zwei Bussen an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Von dort hatte er bereits gestern 13 Menschen in den Westerwald gebracht.

Es wird weiterhin viel gespendet

Die Hilfsbereitschaft auch in Rheinland-Pfalz ist weiter groß. Eine Sprecherin der Kreisverwaltung Ahrweiler teilte mit, dass das Spendenverteilzentrum Ahrtal Sachspenden, die im Hochwassergebiet nicht mehr benötigt werden, an Schutzsuchende aus der Ukraine weitergibt. An der polnisch-ukrainischen Grenze haben Helfer Spenden aus der Westpfalz an Bedürftige verteilt. Eine Spedition aus Höhfröschen war in der vergangenen Woche mit vier Lastwagen dorthin aufgebrochen.