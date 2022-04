Schulen sollen ukrainischen Unterricht ermöglichen

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bittet die Schulen im Land, ukrainischen Schülern Unterricht in ihrer Herkunftssprache zu ermöglichen. Ein entsprechendes Schreiben an die Schulen liegt dem SWR vor. Die Schulaufsichtsbehörde ADD und das Pädagogische Landesinstitut sollen die Schulen unter anderem bei der Suche nach ukrainischen Lehrern unterstützen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, es gehe in den Schulen darum, die ukrainischen Schüler zu integrieren. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache und der Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen, sei es aber auch wichtig, dass die ukrainischen Kinder den Kontakt zur Heimat nicht verlieren. Die ADD unterbreite derzeit ukrainischen Lehrkräften und pädagogischem Personal sowie Betreuungspersonal ein Beschäftigungsangebot. Dieses Personal soll dann an den Schulen eingesetzt werden können.