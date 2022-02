Ukraine-Krise: Unternehmen in RLP befürchten Auswirkungen

Die Bundesregierung hat die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Die Industrie und Handelskammern befürchten nun, dass sich der zuspitzende Konflikt auch auf das Russlandgeschäft rheinland-pfälzischer Unternehmen auswirken könnte.

Auch das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium beurteilt die Lage als besorgniserregend. Die Debatte um Sanktionen sorge für Unsicherheit in den Unternehmen. Die Entscheidung, Nord Stream 2 auf Eis zu legen, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Russlands Vorgehen in der Ukraine begründet. Weitere Sanktionen sollen folgen.

Gas aus Russland ist wichtige Energiequelle für RLP

Das Gas aus Russland ist eine wichtige Energiequelle auch für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. "Die Anerkennung der 'Volksrepublik Donezk' und der 'Volksrepublik Lugansk' durch Russland markiert eine Zeitenwende mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West und versetzt insbesondere unsere vor Ort aktiven Mitgliedsunternehmen in Sorge", erklärte Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern (IHK) Rheinland-Pfalz.

Laut Rössel exportierten rheinland-pfälzische Unternehmen im vergangenen Jahr Waren im Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro in die Ukraine und nach Russland, vor allem die Branchen Industrie, Maschinenbau und Chemie.

BASF: Verfolgen Entwicklung sehr genau

Ein Sprecher der BASF Konzernzentrale in Ludwigshafen erklärte, derzeit erfolge die Belieferung mit Erdgas an allen Standorten der BASF bedarfsgerecht. Zur Vermeidung von Störungen bei der Belieferung mit Erdgas stimme man sich eng mit Lieferanten und Netzbetreibern sowie gegebenenfalls staatlichen Stellen ab. "Wir verfolgen die Entwicklung auf dem europäischen Erdgasmarkt und die Maßnahmen, die die EU sowie die nationalen Regierungen in Europa ergreifen, sehr genau."

Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle

Die Sicherheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle. "Die deutschen Mitarbeitenden haben mit ihren Familien das Land verlassen." Alle lokalen Mitarbeiter seien angehalten, soweit möglich von zuhause aus zu arbeiten und auf Dienstreisen zu verzichten. In der Ukraine ist BASF nach eigenen Angaben seit 1992 aktiv. Das Hauptbüro befinde sich in Kiew, zusätzlich unterhalte das Unternehmen ein Regionalbüro in Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine. BASF-Produktionsstätten gebe es nicht im Land. In Russland seien alle Mitarbeiter weiter wie gewohnt tätig, teilte das Unternehmen mit.

Bisher noch keine wesentlichen Auswirkungen

Bisher hat der Russland-Ukraine-Konflikt noch keine wesentlichen Auswirkungen auf die exportorientierten Unternehmen - etwa in der Pfalz. Nach Angaben des Außenwirtschafts-Experten der IHK für die Pfalz werden vereinbarte Geschäfte der Betriebe mit den beiden Ländern noch abgewickelt. Allerdings planen pfälzische Unternehmen wegen der Krisensituation keine Ausweitung ihrer Geschäftsbeziehungen mit Russland und der Ukraine, so der IHK-Experte Volker Scherer im SWR. Damit sei der positive Trend der letzten Jahre bei den pfälzischen Exporten in die zwei Länder gestoppt.