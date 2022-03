Verhandlungen in der Ukraine und Glockengeläut im Mainzer Dom

Der russische Angriff auf die Ukraine geht in die zweite Woche. Nach UN-Angaben haben mittlerweile eine Million Menschen das Kriegsgebiet verlassen. Am Nachmittag gab es neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. In vielen europäischen Städten läuteten um 12 Uhr die Kirchenglocken - in Rheinland-Pfalz auch im Mainzer Dom.