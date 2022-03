per Mail teilen

Der Krieg in der Ukraine, die Wirtschafts-Sanktionen gegen Russland - das alles wirkt sich natürlich auch auf unser alltägliches Leben aus. Ganz gravierend zum Beispiel grade auf die Sprit-Preise. Vor allem Pendler baden das aus. Michael Herr aus der SWR4 Wirtschafts-Redaktion erklärt, was alles absehbar in den nächsten Tagen und Wochen teurer wird.