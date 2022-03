Erste Hilfskonvois aus RLP an Grenze angekommen

Die ersten Hilfskonvois aus Rheinland-Pfalz sind an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen. Mehrere Lastwagen aus Höhfröschen in der Westpfalz wurden am Samstag in Polen in der Nähe der Grenze entladen. Von dort aus werden die Spenden in die Ukraine gebracht.

Krieg in der Ukraine: Was bedeutet das für den Südwesten?