So können Sie den Menschen in der Ukraine helfen

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz fragen sich angesichts des Kriegs in der Ukraine, wie sie helfen können. Ob durch eine Spende oder Freiwilligendienst - wir geben Überblick darüber, wie Sie helfen können.

Ukrainische Kultur-Vereine können jetzt die Kontakte in die Ukraine nutzen, um zu helfen. Beim Dachverband der Ukrainischen Organisationen in Deutschland gibt es eine Übersicht über die Mitglieder. In Rheinland-Pfalz gibt es etwa in Mainz einen ukrainischen Verein - dessen Mitglieder über eine Facebook-Seite Spenden sammeln. Und in Bad Dürkheim betreibt der Augenarzt Michael Zaczkiewicz seit mehreren Jahren das Hilfsprojekt "Nadija", das in der Ukraine in Lviv (Lemberg) die Einrichtung Dzherelo für geistige behinderte Menschen unterstützt.

Spendenkonto der ARD für Ukraine-Hilfe Wenn Sie für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine spenden möchten - die ARD hat unter dem Stichwort "Nothilfe Ukraine" ein Spendenkonto eingerichtet:



Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft

Stichwort ARD / Nothilfe Ukraine

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

Auch zahlreiche Unternehmen im Land möchten helfen: Zum Beispiel die Firma Gottardo (Spedition und Lagerlogistik) aus Höhfröschen im Kreis Südwestpfalz. Sie hat am Montagmogen (28. Februar) eine große Spendenaktion gestartet. Erst sollte nur ein LKW am Mittwoch Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze bringen, doch schon nach wenigen Stunden waren 20 Paletten Spenden zusammengekommen. Aus ganz Deutschland wurden Spenden geschickt oder sogar persönlich zur Firma Gottardo gebracht. Aus dem einen LKW sind inzwischen drei geworden. Spenden können täglich zwischen 9 und 15 Uhr bei Gottardo im Gewerbepark Höhfröschen abgegeben werden. Sollte es erforderlich sein, werden Spenden auch abgeholt. Auskünfte gibt es unter Telefon 06331-285029.

Auch der Getränkedienstleister Getränke Schmidt KG aus Wörrstadt in Rheinhessen sammelt Sachspenden - von Lebensmitteln über Hygieneartikel bis hin zu Erste Hilfe-Material. Ab dem 1. bis zum 5. März können sie vor Ort abgegeben werden.

Auch private Netzwerke engagieren sich: Der Zusammenschluss "Wäller helfen", die Nachbartschaftshilfe im Westerwald, sucht Menschen, die bereit sind, Geflüchtete bei sich aufzunehmen.

action medeor Das deutsche Medikamentenhilfswerk hat schon damit begonnen, Hilfslieferungen für medizinische Einrichtungen in der Ukraine zusammenzustellen. Die Organisation, die sich auch "Notapotheke der Welt" nennt, erreichten Anfragen von Krankenhäusern vor Ort. Arbeiter-Samariter-Bund Der ASB engagiert sich seit Jahrzehnten in der Ukraine und versucht nun, seine humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine fortzusetzen. Ärzte ohne Grenzen Die Teams in Belarus und Russland stehen bereit, um bei Bedarf humanitäre Hilfe zu leisten. Die Organisation bemüht sich außerdem, Teams in Nachbarländer der Ukraine zu entsenden, um Flüchtende, die dort Asyl suchen, medizinisch behandeln zu können - oder schnell für Notfälle in der Ukraine einsatzbereit zu sein. Caritas International Das Hilfswerk der deutschen Caritas unterstützt die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. Deutsches Rotes Kreuz Das Deutsche Rote Kreuz ist seit vielen Jahren in der Ukraine präsent. Es intensiviert jetzt die Maßnahmen und unterstützt die Schwestergemeinschaft, das Ukrainische Rote Kreuz (URK). Diakonie Katastrophenhilfe Die Diakonie ist aktuell aktiv vor Ort. Mit ihrer Partnerorganisation Hungarian Interchurch Aid (HiA) verteilt sie Lebensmittel und Hygieneartikel an Geflüchtete innerhalb der Ukraine. IsraAID Germany e.V. Gemeinsam mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) leistet IsraAID Germany e. V. in der Ukraine dringend benötigte psychosoziale Unterstützung für die vom bewaffneten Konflikt betroffenen Gemeinden. In der Ukraine leben viele Überlebende der Shoa. IsraAID unterstützt die betroffenen Gemeinden in der Ostukraine sowie die jüdische Gemeinde von Binnenvertriebenen in Kiew bei der Bewältigung des Konflikts. Libereco Die unabhängige deutsch-schweizerische NGO setzt sich für den Schutz der Menschenrechte in Belarus und der Ukraine ein. Zusammen mit der ukrainischen Partnerorganisation Vostok SOS hat Libereco eine umfangreiche Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. Malteser International Das Nothilfeteam der Malteser bereitet Hilfen für die Betroffenen des Krieges vor. Am Samstag haben die Malteser in der Stadt Ivano-Frankivsk damit begonnen, Geflüchtete mit Zelten, Feldbetten, Decken und Lebensmitteln zu versorgen. Mission Lifeline Die Organisation entsendet einen kleinen Konvoi an die slowakisch-ukrainische Grenze, um dort Menschen zu helfen, die versuchen, aus dem Krisengebiet nach Deutschland zu fliehen. Razom for Ukraine Die ukrainisch-US-amerikanische Organisation wurde 2014 gegründet, um den Aufbau der Ukraine als junge Demokratie zu unterstützen. Sie hat diverse Möglichkeiten zusammengetragen, wie geholfen werden kann. Save the Children Wer gezielt Kindern helfen möchte, kann an die Kinderhilfsorganisation spenden. SOS-Kinderdörfer weltweit Die SOS-Kinderdörfer setzen sich für Kinder und Familien ein, zum Beispiel für den Transport in sichere Gebiete, medizinische Hilfe und Lebensmittel. UNICEF Unicef bietet Hilfe für Kinder und Versorgung mit Trinkwasser, Medikamenten und warmer Kleidung. United Help Ukraine Die ukrainisch-US-amerikanische Organisation unterstützt Menschen vor Ort, etwa Binnengeflüchtete,z.B. mit Medikamenten. UNO Flüchtlingshilfe UNHCR-Helfer*innen vor Ort unterstützen die Menschen, die gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Vostok SOS Die ukrainische Organisation sammelt Spenden für die Zivilbevölkerung der Ostukraine und für Binnengeflüchtete.

Einige Hilfsorganisationen haben bereits dazu aufgerufen, für die Menschen in der Ukraine zu spenden - auch die Herzenssache, die explizit zu Spenden für Kinder und Jugendliche in der Ukraine aufruft.

In Notsituationen ist die Lage für diejenigen, die spenden möchten, oft unübersichtlich. Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Zentralinstitus für soziale Fragen (DZI), betont: "Damit eure Spende an der richtigen Stelle ankommt, gibt das Spendensiegel in der aktuellen Situation schon mal Auskunft darüber, ob eine Organisation vertrauenswürdig ist. Trägt sie ein solches Siegel, kann man davon ausgehen, dass die Spendengelder verantwortungsbewusst behandelt werden."

Von Trier startete bereits am Donnerstag nach der russischen Invasion ein Hilfstransport des Malteser Hilfsdienstes mit Feldküchen, Zelten und medizinischem Hilfsmaterial in Richtung Ukraine. Bei Sachspenden sollte sich vorher informiert werden, welche Art von Spende erwünscht ist und Sammelstellen nicht ungefragt überraschen, denn Sachspenden verursachen große Verwaltungs- und Transportkosten. "Für die Soforthilfe in Krisengebieten und nach Katastrophen kaufen wir die Hilfsgüter vor Ort oder in den Nachbarländern. Damit sparen wir unnötige Kosten für Logistik und Transport", so Achim Reinke, Caritas-Pressesprecher.

Aus diesen Gründen werden deshalb Hilfsgüter oft von den Organisationen selbst eingekauft, die den Transport auch organisieren - diese finanziell zu unterstützen, ist demnach oft zielgerichteter.

Rheinland-Pfalz bereitet sich darauf vor, Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Dabei sind nicht nur die zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes in Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer gefragt. Auch die Kommunen haben bereits ihre Möglichkeiten überprüft, in Eigenregie Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. In Trier beispielsweise gebe es sofort 100 freie Betten in der Jäger-Kaserne, heißt es von der Stadt. Die ehemalige Jugendherberge in Steinbach im Donnersbergkreis hat die Verbandsgemeinde Winnweiler hergerichtet - dort sei aktuell Platz für 60 Menschen. Bei Bedarf könnten weitere 40 Plätze eingerichtet werden. Ob in Ihrem Wohnort Wohnungen für geflüchtete Ukrainer gesucht werden, erfragen Sie am besten direkt bei den zuständigen Kommunen und Kreisverwaltungen.

Die Initative Gastfreundschaft für die Ukraine, ins Leben gerufen von verschiedenen Organisationen, unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium, gibt auch Privatpersonen in Deutschland die Möglichkeit, Menschen auf der Flucht eine Bleibe anzubieten. Das kann eine Wohnung sein oder auch nur ein Schlafplatz.

Die meisten Geflüchteten sind zurzeit Frauen und Kinder. Deswegen ist ein Hilfsangebot wichtig, das sich auch gezielt an diese richtet: Viele Frauen wünschen sich zum Beispiel, nur von anderen Frauen aufgenommen zu werden. Beim Facebook-Netzwerk Host a Sister können sich daher nur Frauen anmelden, die andere Frauen aufnehmen möchten.

Und der Etherpad Service Riseup stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, auf der sich Menschen, die in Deutschland Geflüchteten helfen möchten - etwa mit Behördengängen, Abholung an der Grenze oder Unterkunft - mit ihren Kontaktdaten melden können.

Unabhängiger Journalismus ist in Krisenzeiten unbedingt sicherzustellen, um seriöse Informationen über die Geschehnisse zu erhalten. Die Journalisten vor Ort arbeiten unter beschwerlichen Bedingungen und sind deshalb auf Unterstützung angewiesen.

Der Kyiv Independent berichtet auf Englisch aus der Ukraine. Mit einer Online-Kampagne soll diese Berichterstattung weiterhin sichergestellt werden.

Das Katapult-Magazin hat ein Spendenkonto für Journalismus aus der Ukraine eingerichtet und spendet selbst laut eigenen Angaben 10.000 Euro zusätzlich.

Ansonsten gilt: Nur seriöse Informationen lesen und verbreiten! In den sozialen Netzwerken werden auch jetzt wieder nicht vertrauenswürdige Nachrichten und auch Spendenaufrufe geteilt. Das "Zentrum Liberale Moderne", ein von Steuergeldern geförderter Thinktank, der den Grünen nahesteht, hat die Webseite "Ukraine verstehen" eingerichtet. Hier kommen Ukraine-Experten zu Wort.

Nachrichten in russischer Sprache Zum Krieg in der Ukraine gibt es vor allem im Internet viele irreführende Informationen und Falschmeldungen. Der WDR und die Deutsche Welle informieren in russischer Sprache über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zu den Geschehnissen in der Ukraine und Russland.

Bei dieser Auflistung bemühen wir uns um Vollständigkeit. Angesichts der Vielzahl von Hilfsangeboten für die Menschen in und aus der Ukraine kann es aber sein, dass wir nicht alle erfasst haben. Hier bitten wir die SWR Aktuell-Nutzer und -Nutzerinnen um Unterstützung - wir sind dankbar für jeden Hinweis auf Aktionen in und Organisationen aus Rheinland-Pfalz, die wir - nach Überprüfung - gegebenenfalls ergänzen. Hinterlassen Sie uns dazu einfach einen Kommentar unter diesem Artikel.