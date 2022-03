"Give Peace a Chance" - Botschaft an Putin

In vielen Radiosendern lief am Freitagmorgen gleichzeitig der Song "Give Peace a Chance" von John Lennon, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Acht Tage ist der bewaffnete Angriff Russlands auf die Ukraine her. In Rheinland-Pfalz ist die Hilfsbereitschaft derweil weiterhin groß: Beispielsweise ist in Ludwigshafen ein Lkw mit Hilfsgütern Richtung Ukraine gestartet.