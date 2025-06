Überzeugungstäter oder Verräter? | Volker Wissing im Gespräch

per Mail teilen

Volker Wissing war im November 2024 als einziger FDP-Minister nicht aus der Regierungskoalition ausgeschieden, verließ stattdessen die Partei. Im Interview mit Beate Höbermann fragen wir ihn im SWR PopUp Studio Mainz, wie es zum Ampel-Aus kam, wie Herr Wissing sich dabei gefühlt hat, wie er mit dem Etikett "Verräter" umgeht, wie er zu steigenden Tarifen beim Deutschlandticket steht, was er seinem ehemaligen FDP-Landesverband für die Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz wünscht und ob er sich nun vollständig aus dem Politbetrieb verabschiedet hat. Das Gespräch wurde am 12. Juni 2025 aufgezeichnet.