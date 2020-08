per Mail teilen

Obwohl wieder alle Hotels, Pensionen und Campingplätze öffnen dürfen, liegt die Zahl der Übernachtungen weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau. Trotzdem haben die Lockerungen der Auflagen Wirkung gezeigt.

Nach ersten Berechnungen seien im Juni 2020 in den Beherbergungsbetrieben im Land rund 639.000 Gäste gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit. Das seien 42 Prozent weniger gewesen als im Juni des vergangenen Jahres. Die gebuchten Übernachtungen seien im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 1,78 Millionen zurückgegangen.

Im Vergleich zu den Vormonaten hätten sich die Rückgänge aber abgemildert. Im Mai hatte es nur 780.000 Übernachtungen gegeben, im April sogar nur 222.000.

Seit 18. Mai dürfen die Betriebe unter Corona-Abstands- und Hygieneregeln wieder öffnen.

Rund 50 Prozent Rückgang im ersten Halbjahr

Insgesamt übernachteten im ersten Halbjahr 2020 rund 2,07 Millionen Menschen in den Hotels, Pensionen und anderen Herbergen. Das waren 52 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Sie buchten insgesamt 5,71 Millionen Übernachtungen - 48 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2019.

Verband Dehoga fordert von Politik mehr Einsatz

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fürchtet, das mindestens jeder fünfte Betrieb vor dem Aus steht. Verbandspräsident Gereon Haumann bezeichnete die Juni-Bilanz als "alarmierend". Haumann zufolge sollte die Bundespolitik deutlich stärker für Urlaub in Deutschland werben. Zwar seien Orte wie die Ost- und Nordsee und die Alpen ausgebucht. "Aber nicht nur Rheinland-Pfalz hat eine deutlich reduzierte Nachfrage im Vergleich zu 2019", meinte Haumann. Er sprach sich für eine Fortsetzung der Tourismus-Imagekampagne der Landesregierung aus. "Es müssen mehr Gäste nach Rheinland-Pfalz, aber das schaffen die Betriebe allein nicht."