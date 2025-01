Sie springen einem ins Auge, wenn man darauf achtet: Stolpersteine, die in vielen Städten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. 131 davon gibt es alleine in Koblenz. Einer der Steine erinnert an das Schicksal von Eva Hellendag. Sie hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Eine Ausstellung in Koblenz erzählt davon.