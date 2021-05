per Mail teilen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, was Lehrkräfte erleben, wenn sie versuchen, Coronaregeln durchzusetzen. Bundesweit wurden dafür 1.500 Lehrkräfte befragt, auch in Rheinland-Pfalz.

Drohungen mit dem Anwalt, beleidigende Mails oder Beschimpfungen vor der Schule - viele Lehrerinnen und Lehrer bekommen der Umfrage zufolge im Alltag den geballten Frust von Eltern über Corona-Maßnahmen und die Lage an den Schulen ab.

"Elterngespräche eskalieren"

23 Prozent der Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz berichten demnach von Beschimpfungen und Belästigungen an ihren Schulen, wenn Lehrkräfte Coronaregeln durchsetzen. Acht Prozent der Befragten erklärten, sie seien persönlich in direkter Begegnung von Beschimpfungen, Diffamierungen, Mobbing oder Belästigungen betroffen gewesen.

Bundesweit hatten 22 Prozent der befragten Lehrkräfte angegeben, dass ihnen "Fälle von psychischer Gewalt" an ihren Schulen bekannt seien. In 89 Prozent der Fälle sei die Aggression von Eltern ausgegangen, so die Bildungsgewerkschaft VBE.

Als Beispiele nannte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann am Dienstag Drohungen beim Elternabend. Gespräche mit den Eltern würden eskalieren, Lehrkräften werde mit Strafanzeigen und Berufsverboten gedroht. Beckmann äußerte Verständnis für die schwierige Situation vieler Eltern. Homeschooling und gleichzeitig selbst im Homeoffice zu arbeiten, sei eine große Belastung. "Dennoch habe ich kein Verständnis", sagte der VBE-Vorsitzende, "dass Lehrerinnen und Lehrer beim Betreten des Schulgeländes beschimpft werden, bespuckt werden, traktiert werden. Das akzeptieren wir auf keinen Fall."

Lehrer beklagen Verrohung der Umgangssprache

Der Lehrerverband VBE, der die Umfrage in Auftrag gegeben hat, rief zu mehr Respekt im alltäglichen Umgang auf. "Mit dem gesprochenen Wort wird auch Respekt transportiert", sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold am Dienstag in Mainz. "Daher muss frühzeitig gelernt werden, wie mit Sprache respektvoll umgegangen wird." Jede Verrohung der Sprache überschreite menschliche Grenzen.