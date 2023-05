per Mail teilen

Das U-Boot U17 ist am Mittwoch in seinem Zielhafen Speyer eingelaufen. Von dort wird es ins Technik Museum Speyer gebracht. Voraussichtlich 2024 kommt das U-Boot dann ins Technik Museum im baden-württembergischen Sinsheim. Vor drei Wochen war das ausgemusterte U-Boot in Kiel gestartet.