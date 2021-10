U-Ausschuss im Landtag tagt erstmalig zur Flut

Über 100 Menschen sind bei der Flut Mitte Juli in Rheinland-Pfalz gestorben. Jetzt soll ein Untersuchungsausschuss im Landtag die Katastrophe aufarbeiten. Es ist der erste U-Ausschuss seit über zehn Jahren im Landtag.

Der Untersuchungsausschuss kommt am Freitagnachmittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll es zunächst um Formalitäten gehen, wie der Umfang der anzufordernden Akten.

Die Sitzung ist nicht öffentlich. Wann die eigentliche Arbeit des Ausschusses zum Beispiel mit der Vernehmung von Zeugen beginnt, ist noch offen.

Ausschuss soll zügig arbeiten

Der Ausschuss-Vorsitzende Martin Haller (SPD) sagte, die sechs Fraktionen des Landtags seien sich einig, dass sie den Ausschuss zügig und fokussiert vorantreiben wollten. "Die Menschen vor Ort erwarten zügige Antworten", so Haller. "Sie wachen morgens in der Katastrophe auf, leben in der Katastrophe und legen sich abends in der Katastrophe hin." Dennoch werde es bis zur ersten Zeugenaussage voraussichtlich einige Wochen dauern. Das Ende sei noch nicht absehbar, auch, weil ständig neue Akten entstünden.

Der Landtag hatte vergangene Woche mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen von CDU, AfD und Freien Wählern den Untersuchungsausschuss beschlossen. Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag für den Ausschuss gestellt.

Auch politische Verantwortung spielt eine Rolle

Er soll die Abläufe vor, während und nach der Sturzflut klären – vor allem aber auch die politische Verantwortung. Das Gremium hat das Recht auf Vernehmung von Zeugen und Akteneinsicht und gilt als das schärfste Instrument des Parlaments.

Die Behörden stehen nach der Flut wegen später und fehlender Warnungen in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU). Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung.