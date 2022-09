Mitarbeiter der ADD sagen vor U-Ausschuss aus

Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird am Freitag erneut vor dem Untersuchungs-Ausschuss zur Flutkatastrophe erwartet. Am Donnerstag sagten dort Mitarbeiter der ADD aus. Die ADD ist in Rheinland-Pfalz für den Katastrophenschutz zuständig und dem Innenministerium unterstellt. Es ging darum, ob die ADD in der Flutnacht die Einsatzleitung hätte übernehmen müssen.