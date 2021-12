Experte: Geologie im Ahrtal begünstigte Flutkatastrophe

per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat mit der öffentlichen Beweisaufnahme begonnen: Ein Experte erklärte den Mitgliedern am Freitag vor Ort, dass die Geologie bei dem Hochwasser eine entscheidende Rolle hatte. Die Wassermassen konnten aufgrund der Steilhänge leicht ins Tal schießen. Zudem sei der Boden so beschaffen, dass er wenig Wasser aufnehmen könne. Die Mitglieder des U-Ausschusses waren in sieben Dörfern und Städten, um sich vor Ort ein Bild zu machen.