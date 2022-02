U-Ausschuss zur Flut: Welche Rolle spielte Landesamt für Umwelt?

In der dritten Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Flut im Ahrtal steht das Landesamt für Umwelt im Fokus. Es soll geklärt werden, wie die vorliegenden Wetterwarnungen kommuniziert wurden.

Vor dem extremen Dauerregen an der Ahr ist rechtzeitig gewarnt worden - das ergaben die vergangenen zwei Sitzungen des rheinland-pfälzischen Untersuchungsausschusses zur Flut. Warum die auf den Regen folgende Katastrophe mit 134 Toten in dem Tal trotzdem nicht verhindert werden konnte, soll jetzt nach und nach herausgefunden werden.

Warum wurden die Wetterwarnungen nicht umgesetzt?

In einer dritten U-Ausschuss-Sitzung an diesem Freitag im Mainzer Landtag steht die Rolle des Landesamts für Umwelt im Fokus. Das Landesamt, eine Unterbehörde des Umweltministeriums, erstellt unter anderem Hochwasservorhersagen. Im Ausschuss soll es darum gehen, wie die vorliegenden Wetterdaten im Juli ausgewertet und an andere Stellen kommuniziert wurden. Gehört werden dazu verschiedene Mitarbeiter des Amtes.

Thomas Bettmann vom Landesamt für Umwelt hatte vor einer Woche gesagt, seine Behörde habe in den Stunden vor der Katastrophe regelmäßig Info-Mails an die Kreisverwaltung geschickt. Es habe auch Meldungen im Internet und über die Warn-App Katwarn gegeben. Er wird am Freitag noch einmal befragt - ebenso wie der Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft im Umweltministerium, Andreas Christ. Erstmals gehört werden Norbert Demuth und Margret Johst aus dem Referat Hydrometeorologie des Landesamts.

TV-Meteorologe Karsten Schwanke wird befragt

Prominentester Sachverständiger bei der dritten Befragung des U-Ausschusses ist Meteorologe und TV-Moderator Karsten Schwanke. Mit ihm beginnen am Freitag die Sachverständigen- und Zeugenbefragungen. Andere Metereologen wie Sven Plöger, Jörg Kachelmann und mehrere Beschäftigte des Deutschen Wetterdienstes hatten sich bereits in vorherigen Sitzungen im Mainzer Landtag über die Vorhersagen zu der verheerenden Sturzflut geäußert.

Sechster und letzter Zeuge der dritten U-Ausschuss-Sitzung ist Joachim Gerke von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

Flutkatastrophe im Juli 2021 Bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli sind im nördlichen Rheinland-Pfalz 135 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 an der Ahr. Hunderte Menschen wurden verletzt und große Teile des idyllisch gelegenen Ahrtals verwüstet. Noch immer leben zahlreiche Menschen in Ausweichquartieren.

Die Landtagsfraktionen ziehen aus den vorangegangen zwei Sitzungen des Untersuchungsausschusses zur Flut unterschiedliche Schlüsse für die weiteren Befragungen. "Inwieweit und in welcher Form die tatsächlichen eingetretenen meteorologischen Bedingungen rund um den 14. Juli in Ausmaß und Intensität vorhersehbar waren", diese Frage ist nach Einschätzung von FDP-Fraktionschef Philipp Fernis noch offen. Außerdem müsse geklärt werden, wann und wie die Wetterwarnungen an die Kreisverwaltung Ahrweiler kommunziert wurden und wie dort reagiert wurde.

Auch SPD-Obmann Nico Steinbach will in der Ausschusssitzung die Reaktionen im Kreis Ahrweiler und vom damaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) in den Fokus rücken. "Warum wurden Warnungen nicht in entsprechende Handlungen umgesetzt?", so Steinbach. Aus den bisherigen Befragungen gibt es nach Steinbachs Einschätzung vor allem drei Erkenntnisse:

"Es gibt nicht nur einen Faktor, der zur Katastrophe geführt hat, sondern es war eine Verkettung mehrerer vor allem lokaler und regionaler Besonderheiten."

Die Warn- und Meldeketten müssten auf mögliche Defizite und Brüche untersucht werden, fordert der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. Außerdem müsse geklärt werden, "ob und wenn ja wann" die Spitze des Umweltministeriums - also die damalige Ministerin Anne Spiegel (Grüne) - über die Lage informiert wurde.

Nach Einschätzung der CDU-Obleute habe bereits am 13. Juli das dramatische Ausmaß der Wetterlage erkannt werden können. "Die folgenschweren Brüche in der Warnkette müssen danach passiert sein", stellen sie fest und rücken dabei das Landesamt für Umwelt in den Fokus.

Der Vertreter der Grünen-Fraktion, Carl-Bernhard von Heusinger, erklärte, die bisher befragten Sachverständigen hätten klargestellt, dass die Hochwasserprognosen rechtzeitig und ordnungsgemäß an die betroffenen Landkreise herausgegeben worden seien. "Darin unterscheidet sich die Situation in Rheinland-Pfalz erheblich von der Situation in Nordrhein-Westfalen, wo offenbar die Warnungen gar nicht vor Ort vorlagen", so von Heusinger.